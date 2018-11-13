Kulis: Cumhur İttifakı'nın dağılmasında James Jeffrey görüşmesi mi etkili oldu?

Siyasetin nabzının en iyi tutulduğu yerlerden biri olan Meclis kulislerinde yerel seçimlere ilişkin iddialar baş döndürüyor. Bunların içinde en dikkat çekici olanı, AKP ile MHP arasında bir süre önce yerel seçimlerde ittifak olmayacağı yönündeki karara ilişkin. Kulislere göre, Cumhur İttifakı arasını açan mesele ABD yönetiminin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in Ankara ziyaretinde kilitli.

Hatırlanacağı üzere, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ilk resmi yurt dışı seyahati kapsamında Türkiye’de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la geçtiğimiz eylül ayında bir araya gelmişti. Bu ziyaret sonrasında bazı açıklamalar yapılmış ancak Jeffrey’nin dikkat çeken açıklaması bir gün önce gelmişti. Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, telekonferans yöntemiyle düzenlendiği basın toplantısında “Amerika’nın YPG’yi terörist örgüt olarak görmediğini” söylemişti. Bu açıklamadan yola çıkan kulisler, bir kaç önceye dikkat çekerek bu konunun ziyarette gündeme geldiğini belirtiyor. İddiaya göre, bu ziyarette, PKK’nın çekilmesinin sağlanması durumunda YPG konusunda açılım yapılıp yapılmayacağı konusunda nabız tutuldu.

Kulis iddialarına göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kulağına gelen bu duyum nedeniyle yerel seçim ittifakının bitirilmesinde ilk çıkışı yapan isim olduğu öne sürüldü.

Kılıçdaroğlu net bir tavır gösterir mi?

Kulislerde, ittifak söylentilerinin de arkası kesilmiyor. Ankara’da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener buluşması heyecan yaratırken kulislerde AKP ile İyi Parti flörtü iddiaları dolaşıyor. Kulisin diğer tarafından bakıldığında gözler CHP’nin atacağı adıma çevrilmiş görünüyor. CHP’den henüz HDP’ye yeşil bir ışık gönderilmiş değil. HDP’lilerin bir büyük bir kısmına göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan cesur bir adım atması, net bir tavır almasını beklemek hayal olur. HDP’li bir milletvekili, “Biz HDP olarak MYK’dan CHP’li adayı destekleme kararı çıkarmış olsak bile Kürt seçmenin üçte biri bize bu tutumdan dolayı oy vermez” diyor. Ancak, kulislerde köprünün altından daha çok su akar görüşü hakim.

AKP’nin milliyetçileri MHP’ye, MHP’li laikler İYİ Parti’ye yöneliyor

Kulislerde MHP’nin oyunun yükselişte olduğu anlatılıyor. AKP’nin yükselen milliyetçi söylemlerinin MHP’ye oy olarak yaradığı AKP’nin milliyetçi kanadının MHP’ye yönlendiği, MHP’li seküler laiklerin ise İyi Parti’ye kaydığı ifade ediliyor. Kulislerde MHP’nin yerel seçimde başarılı çıkacağı görüşü dikkat çekiyor. Aynı görüş İyi Parti için bulunmuyor.

CHP’li ülkücüler ne bekliyor?

Kulislerde, eski ülkücülerin CHP arayışları dikkat çekiyor. Yakalarına CHP rozeti takan eski ülkücüler kendi deyimleriyle Türk milliyetçileri yerel seçimde CHP’nin zaferi için görev bekliyor. İstanbul ve Ankara’nın yeniden CHP’ye geçmesini isteyen ülkücüler Genel Merkez’de bunları anlatacakları bir muhatap peşinde.

AKP’de 3 döneme takılan 92 belediye başkanı var

AKP’de 3 dönem kuralıyla önemli bir yaprak dökümü görülüyor. 3 döneme takılan belediye başkanları tekrar aday gösterilmeyecek. Bu kurala takılan biri büyükşehir, biri il, 63’ü ilçe, 27’si ise belde belediye başkanı olmak üzere 92 mevcut belediye başkanı bulunuyor. 3 dönem kuralına takılan bazı yerler arasında Kocaeli, Bolu, İstanbul’da Arnavutköy, Bahçelievler, Beyoğlu, Güngören, Kağıthane, Ümraniye, Şile, Zeytunburnu. Ankara’da; Altındağ, Kahramankazan, Akyurt, Çamlıdere.