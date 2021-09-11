Kulis: Cumhur İttifakı’nın yüzde 7 baraj hesabının odağında küçük partiler var

Kulislere göre, seçim barajını yüzde 7 olarak belirleyen Cumhur İttifakı’nın beklentisi, İyi Parti’nin, CHP’den ayrılması, HDP oylarının ise DEVA ve Gelecek Partisi’ne kayması yönünde.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun kulis haberine göre, iktidar cephesi, yüzde 7’lik seçim barajının erken seçimle ilgili olmadığının altını çizerek barajın uygulanmasıyla birlikte “partilerin seçim hamlelerinde de çok farklı değişiklikler yaşanacağını” hesaplıyor. Buna göre “küçük partilerin 2023 seçimlerinde domino etkisi yaratabileceği” seçeneği üzerinde duruluyor. “Yüzde 7’lik baraj önerisinin de iktidarın muhalefete şah hamlesi çektiği” ifade ediliyor.

İktidar kanadının tezine göre yüzde 7’lik seçim barajının uygulanmasıyla birlikte, 2023 seçimleri öncesinde “büyük ihtimalle” DEVA ve Gelecek partileri “tek başına seçimlere gitmeyi” hedefleyecek. Son dönemde “HDP’nin doğu illerinde iyice oy kaybettiğini” düşünen iktidar cephesi, “bölgede HDP seçmeninin tercihini bu kez DEVA ve Gelecek partilerinden yana kullanmak isteyebileceğinin” altını çiziyor.

“Oylarının arttığını düşünen İYİ Parti’nin, milletvekilliği seçimlerinde CHP’den bağımsız hareket etmek isteyebileceği, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise ittifakta yer alabileceği” ifade ediliyor.