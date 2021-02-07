Kulis | Cumhur İttifakı, 2023'te “HDP’siz siyaset"in işaret fişeğini attı, siyasi yasaklar genişleyebilir

Cumhur İttifakı, Siyasi Partiler Yasası (SPY) ve seçim yasalarında yapılacak düzenlemelerle 2023’te, “HDP’siz siyaset"in işaret fişeğini attı. SPY’ye eklenecek bir madde ile “siyasi partilerin bundan sonra Hazine yardımı almalarına yönelik hüküm” zorlaştırılacak. “Terörle iltisaklı partilere Hazine yardımı yapılamaz” ibaresinin düzenlemeye eklenmesiyle 2023’e giden süreçte “önce HDP’nin, sonra da dolaylı olarak CHP’nin etkileneceği” ileri sürüldü.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinde “HDP’nin kapatılması” konusu gündeme geldi. Bahçeli’nin, “MHP’nin taviz vermeyeceğini ve yasal olarak HDP için bir adım atılması yönündeki beklentisini” dile getirdiği, Erdoğan’ın da Bahçeli’nin bu talebine “olumlu yaklaştığı” kaydedildi.

Cumhur İttifakı, mevcut SPY’de, “bir siyasi partinin bir sınıf ve zümre diktatörlüğüne ve bu tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlaması ve suç işlenmesini teşvik etmesi halinin Anayasa Mahkemesi tarafından tespit edilmesi halinde, o parti hakkında kapatma davası açılabileceği” hükmünün varlığına da işaret ederek bu maddede “kapsamlı bir düzenleme yapılması gerektiğini” ifade etti. Yapılacak düzenlemede ise “siyasi partilere olduğu gibi siyasi parti üyelerine de yeniden siyaset yasağının gelebileceği” öne sürüldü. Bir milletvekiline getirilebilecek herhangi bir siyasi yasak karşısında, “o milletvekilinin yeniden partisince aday gösterilemeyeceğine” de dikkat çekildi.