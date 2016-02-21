Kulis: "Cizre'de kumanya sıkıntısı var" denince, Erdoğan "Havyar bile isteseler gönderin" talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta kabul ettiği AKP yöneticileriyle, hükümetle aldıkları ortak kararla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Cizre’deki bir askeri taburun kumanya ile ilgili sorun yaşadığını öğrenen Erdoğan’ın “Ne istiyorlarsa gönderilmeli. Hatta havyar bile isterlerse göndermek gerekir” dediği” belirtildi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın Ankara kulislerine dayandırdığı haberine göre, Erdoğan, devletteki örgütlenmelerle ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu’nun yanı sıra Başbakan Ahmet Davutoğlu’ndan, Başbakanlık Teftiş Kurulu’nu da harekete geçirmesini istediğini söyledi. İki kurum, hem devletteki paralel yapılanma, hem de PKK dahil diğer örgütlere belediyelerden sağlanan yardımlarla ilgili çalışma başlattı.

Vekillerden ilginç örnekler

Görüşmede söz alan bazı milletvekilleri, cemaate yakın işadamlarının yeni bir yöntem izlediğini, ellerindeki şirketlerin isimlerini değiştirerek, sattıklarını anlattılar. Vekiller, bunun hile olduğunu, alıcıların da aslında cemaate yakın isimler olduğunu dile getirdiler.

"Başbakan’a da söyledim"

Erdoğan, “Paralel örgütün kurduğu şirketler hileyle el değiştiriyor. Aslında satın alanlar da paralelci, buna ilişkin saptamalarımız var” bilgisi veren milletvekillerine, “Zaten DDK bu yapılanma konusunda çalışmasını sürdürüyor. Ben Başbakan Davutoğlu’na da Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun da bu konuda çalışma yapmasını söyledim. Bu bilgiler ilginç, çalışma kapsamına bunları da katsınlar” dedi.

“İlişki kurmak isteyenlere dikkat”

Görüşmede, bazı vekiller, “Eskiden cemaate yakındı, ama artık uzaklaştılar” dedikleri bazı isimlerle yakın ilişki içinde olan AK Partililer olduğunu, bu kişilerin gerçek yüzünü gizlediğini ve partiyle bağlarını sürdürme çabası içinde olduklarını da anlatarak, özellikle taşrada parti yönetiminin dikkatinin çekilmesi gerektiğini ifade ettiler.

HDP’Lİ belediyeler de mercekte

Erdoğan, sadece paralel yapının değil, belediyelerdeki PKK’lılar, belediyelerin terör örgütlerine yaptıkları yardımların da aynı paralel incelemesi gibi bu kurumlar tarafından araştırılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “HDP’li belediyeler aracılığıyla, devletin kaynakları örgüte gidiyor. Bu konuda gereken önlemlerin alınmasını istedim. Başbakanlık da geçtiğimiz günlerde bu konuda genelge yayınladı” dedi.

“Havyar da isteseler gönderilmeli”

Milletvekilleri kendilerine gelen talepleri de cumhurbaşkanına aktardılar. Cizre’deki bir askeri taburun kumanya ile ilgili sorun yaşadığını anlatması üzerine, “Böyle sorunlar yaşanmamalı. Ne istiyorlarsa gönderilmeli. Hatta havyar bile isterlerse göndermek gerekir” dedi. Erdoğan, milletvekillerine halkın sorunlarını yerinde tespit etmek için herkesin, Meclis çalışmaları dışındaki zamanını sokakta geçirmelerini istedi. Erdoğan, “Elbette meclis çalışmaları önemli ama, millete de gidin. ‘CHP’liler, MHP’liler geliyor iktidar nerede?’ denmesin. Vatandaşla iç içe olun” dedi.

Erdoğan’ın söylediği genelge

Geçtiğimiz hafta, Resmi Gazete’de yayınlanan “Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı Kamu Çalışanları Hakkında” başlıklı Başbakanlık genelgesinde, “Terör örgütleri veya legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten yapılar” ifadesi kullanılarak, PKK’nın yanı sıra, Gülen cemaatiyle bağlantısı olan çalışanlar hakkında idari ve adli işlem yapılmasının önü açıldı.

Başbakanlık genelgesine göre, “Terör örgütleri veya legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten” yapılara dahil olanlar dışında, bu örgüt ve yapılarla “mücadeleyi engeller bile” soruşturmaya tabi tutulacak. Genelgede, “Kamu çalışanları hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde idari nitelikli işlemler yetkili amirler tarafından ivedilikle yapılacaktır, Suç teşkil eden fiiller yönünden ise durum ivedilikle adli mercilere bildirilecektir. Yukarıda belirtilen hususların personel çalışmasına dayalı hizmet alımı ihalesiyle istihdam edilen personel hakkında da ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle uygulanacaktır” ifadesi kullanıldı.