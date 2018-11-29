Kulis: CHP'nin hangi illeri teklif etmesi İyi Parti'de kıyameti kopardı

CHP'de ağırlıklı olarak mesafeli durulan İyi Parti ile yerel seçimde ittifak görüşmelerinin ilk turunda sonuç alınamadı.

İyi Parti’nin özellikle Ankara ısrarını kesin bir dille geri çeviren Aydın Milletvekili Bülent Tezcan masaya sunulan diğer taleplere de olumlu yaklaşmayınca kendi sonunu hazırlamış oldu.

CHP, İyi Parti'ye, Ankara, Antalya, Mersin gibi büyükşehir dışında, Manisa, Bursa, Kayseri, Kocaeli, Denizli gibi büyükşehirlerden birini ve Osmaniye, Isparta gibi belediye seçenekleri ile bazı ilçeleri teklif etti. CHP'nin teklifi, İyi Parti kanadında kıyamet kopardı.

İki parti arasında ittifak tamiri için gözler genel başkanların buluşmasına çevrildi.

Kulislerde, İyi Partililer, CHP’nin bu ittifak görüşmelerine "Bizim oyumuz- sizin oyunuz" kıyaslamasıyla yaklaştığına dikkat çekiyor. İki partinin tokalaşmasının ardından CHP’nin Balıkesir adayının açıklandığına dikkat çeken İyi Partililer, bunun kazanma şansını azalttığını düşünüyor. Balıkesir'in iki parti arasında tam anlamıyla kriz yaşanmasına neden olduğu belirtildi.

Tüm yaşananlara rağmen, iki partide krizin kısa zamanda atlatılacağı konusunda iyimserlik var. İttifak da devam edilmesi durumunda iki partiden birinin jest yapması bekleniyor.