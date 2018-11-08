Kulis: CHP'nin güçlü isimleri partinin güçsüz olduğu ilçelerde aday gösterilebilir

CHP’de yerel seçimler için çok sayıda milletvekilinin aday olmak istediği bilinirken, parti yönetiminde eğilimin milletvekillerinin CHP’nin güçlü olduğu yerlerde aday gösterilmemesi yönünde olduğu belirtiliyor. Özellikle bazı milletvekillerinin partinin büyükşehirlerde oyunu artırması amacıyla CHP’nin güçlü olmadığı bazı ilçe belediyelerinden aday gösterilebileceği ifade ediliyor.

CHP’de yerel seçimlerde yarışacak adayların belirlenmesi için Parti Meclisi (PM) toplantısı ikinci kez 14 Kasım’da toplanacak. Daha önce 24 Ekim’de toplanan PM’de 105 aday onay alarak kamuoyuna açıklanmıştı. 14 Kasım’da yapılacak PM toplantısında ise il, ilçe örgütleri ve genel merkezin üzerinde tam mutabakat sağlanan yaklaşık 150 adayın daha açıklanması bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre açıklanacak adayların ağırlıklı olarak CHP’nin elinde olmayan ilçe belediyelerinden oluşacağı ifade ediliyor.

CHP’nin Türkiye genelinde yaklaşık bin 400 aday göstermesi gerekiyor. Parti kaynakları, adayların PM’den onay alması gerektiği için; toplantıların bundan sonra daha sık aralıklarla gerçekleştirileceği, açıklanacak adayların sayısının ise artacağını ifade ediyor.

Tartışmalılar en sona

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tartışmalı yerlerlerle ilgili belirlenen adayların PM’den onay alma süreçlerinin de titizlikle gerçekleştirileceği ifade ediliyor. Eğilim yoklaması, anket gibi çalışmaların ardından ortaya çıkan adayların PM’de tek tek oylanacağı; talep edilmesi durumunda gizli oylama yapılabileceği kaydediliyor.

‘Adayları biz seçelim’ çağrısı

CHP Ankara il ve ilçe başkanları geçtiğimiz hafta sonu yerel seçimlerle ilgili süreci değerlendiren kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından CHP Ankara İl Başkanı ve 21 ilçe başkanının imzasıyla ortak bir açıklama yapılırken, toplantıya çeşitli gerekçelerle katılamayan 4 ilçe başkanının da alınan kararları desteklediği belirtildi. Ortak açıklamada aday belirleme yöntemi olarak eğilim yoklaması yapılması gerektiği belirtilerek çerçeve de belirlendi. Açıklamada Ankara’nın hiç olmadığı kadar CHP’li bir belediye tarafından yönetilmeye yakın olduğu belirtilerek, “Eldeki veriler, Ankara’yı kazanabileceğimize işaret etmektedir” denildi. Açıklamada, CHP örgütlerinin Ankara’da adayları belirlemesi durumunda seçimlerin kazanılacağı ifade edildi.