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Kulis: CHP'nin büyükşehir adayları belli oldu

"İstanbul'da İmamoğlu, Ankara'da Yavaş"

18 Aralık 2018 14:51

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün yapacağı açıklama öncesinde kulislerde başkan adaylarının isimleri konuşulmaya başlandı. 

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün beş büyükşehir belediye başkanını açıklayacak.

CHP kulislerinden alınan bilgiye göre, ana muhalefet partisi 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu, Ankara'da Mansur Yavaş'ı, Antalya'da Muhittin Böcek'i, Adana'da Zeydan Karalar'ı, Mersin'de Serdal Kuyucuoğlu'nu ve Bolu'da Tanju Özcan'ı aday gösterecek.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın aktardığına göre CHP, Bursa'da da Mustafa Bozbey aday gösterilecek.

 

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