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Politika

Kulis: CHP'de MYK'nın yarısı değişecek

Kılıçdaroğlu'nun 12 kişilik MYK'ya 3 yeni koltuk ekleyebileceği belirtildi

08 Şubat 2018 10:11

Kemal Kılıçdaroğlu'nun  790 oyla yeniden genel başkanlığa seçildiği ve 60 kişilik Parti Meclisi'nin belirlendiği 36. Olağan CHP Kurultayı'nın ardından sıra Kılıçdaroğlu'nun 2019'daki seçim cürecini birlikte yürüteceği kurmayların belirlenmesine geldi. Kulislerde, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin yarısını yenileyeceği konuşuluyor.

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ınkulis haberi şöyle:

CHP’nin hafta sonu yapılan kurultayında seçilen yeni Parti Meclisi (PM), Bilim Yüksek Kültür Platformu (BYKP) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri 48 saatlik itiraz süresinin dolmasıyla dün kesinleşti. Kılıçdaroğlu’nun, 11 Şubat’ta 2019’daki seçim süreçlerini birlikte göğüsleyeceği çalışma arkadaşlarını ataması bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun MYK’ya kimleri atayacağıyla ilgili parti kulisleri hareketlendi. Kılıçdaroğlu’nun Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin yarısını yenilemesi bekleniyor.

3 yeni koltuk geliyor

Kulislerde Kılıçdaroğlu’nun, 12 kişilik MYK’ya 3 yeni koltuk ekleyebileceği konuşuluyor. Parti Okulu’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Basın ve Propagandadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ile AR-GE, Bilim Yönetim Platformundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı adı altında yeni koltuklar oluşturulacak. Parti Okulu’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Yıldırım Kaya, AR-GE, Bilim Yönetim Platformundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na ise PM’ye giren Prof. Dr. Fethi Açıkel veya Doç. Dr. Yunus Emre’nin getirilebileceği ifade ediliyor.

MYK’daki 5 ismin yerini koruyabileceği de kaydediliyor. Seyit Torun’un yerel yönetimlerden, Haluk Koç’un idari ve mali işlerden, Tekin Bingöl’ün örgütten, Bülent Tezcan’ın hukuk ve seçim işlerinden, Prof. Lale Karabıyık’ın sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcılığını sürdürmesi bekleniyor.

Kamil Okyay Sındır’ın PM’ye aday olmamasıyla boşalan genel sekreterlik için Gökhan Günaydın veya Hakkı Süha Okay’ın isimleri geçiyor.

Kılıçdaroğlu’nun MYK’da, listeyi delen İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’a görev verebileceği konuşuluyor.

CHP için kilit önemde olan Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı için de Ünal Çeviköz ve Öztürk Yılmaz’ın isimlerinin masada olduğu belirtiliyor.

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