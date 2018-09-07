Kulis: CHP'de Kılıçdaroğlu'nu eleştirenlerin, tavır alanların dışlanmayacağı bir süreç işletilecek

CHP’de genel merkez, 24 Haziran sonrasında başlayan, partinin 66 gün boyunca seçim sonuçlarını masaya yatıramamasına neden olan olağanüstü kurultay tartışmasını dondurdu. Mart ayında yapılacak yerel seçimde alınacak sonuç, rafa kaldırılmış görünen konunun nasıl çözüleceğini gösterecek. Kulislere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, genel merkezi eleştirenlerin, tavır alanların dışlanmayacağı bir süreç işletilmesi hedefleniyor.

Milliyet'ten Didem Özel Tümer'in haberi şöyle:

Bu nedenle yerel seçime kadar parti üyesini, delegesini, teşkilatını ve sonuçta seçmenini toparlamak için adımlar atmaya başladı. 10 Ağustos’ta Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na getirilen Oğuz Kaan Salıcı hasarın boyutunu tespite başladı. Vardığı sonuç; doğru adımlarla kısa sürede toparlanmanın sağlanabileceği. Kilit sözcük, “doğru adımlar”. En temel hedef, olağanüstü kurultay tartışmaları sırasında ortaya çıkan ayrışmanın ortadan kaldırılması. İmza vererek ya da vermeksizin Kılıçdaroğlu’nu, genel merkezi eleştirenlerin, tavır alanların dışlanmayacağı bir süreç işletilmesi hedefleniyor.

Bölge toplantıları

Bunun yapılacağı yerlerden biri bölge toplantıları olacak. Partinin kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül’deki il başkanları toplantısının hemen ardından, 11 Eylül’de Ankara’da bölge toplantıları başlayacak.

Toplantılar Bursa, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Nevşehir, Antalya, Adana, Giresun, Erzurum veya Kars ile devam ederek 4 Ekim’de sona erecek. Her ilde 2 ayrı toplantı yapılacak. İlk toplantıya mevcutlar katılacak.

Yani partinin mevcut il ve ilçe başkanları, milletvekilleri ve Parti Meclisi (PM) üyeleri. İkinci toplantıda ise eskiler yer alacak. Yani eski örgüt yöneticileri, milletvekilleri. Toparlanma, yerel seçime hazırlanma sürecinde tüm tarafların görüşü ve katkısının alınması hedefleniyor. Bu çerçevede davet edilenler arasında kendilerini “Yeniden CHP 9 Eylül Hareketi” olarak tanımlayan ve geçtiğimiz günlerde yayınladıkları deklarasyonla “değişim” çağrısında bulunanlar da var. Salıcı, deklarasyona imza atan İzmir eski milletvekili ve grup başkanvekili Kemal Anadol’u arayarak İzmir’de yapılacak toplantıya davet etti. Anadol da teklifi kabul etti.

Bir başka örnek partinin ekonomide gördüğü sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna anlatmak için oluşturduğu Ekonomi Masası’nda. Göreve davet edilenler arasında kurultay için imza verenler de var. “Gelecek İçin Biz” grubundan İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, İnce’nin yakınındaki isimler Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Gaye Usluer ve Gökhan Günaydın görev verilen isimlerden. Örneğin Böke CHP’nin çok önemsediği Hatay, Gaziantep, Eskişehir ve Denizli gibi sanayinin ağırlıklı olduğu büyükşehirlere özellikle gönderiliyor. Bölge toplantıları aynı zamanda kayıt altına alınacak. Çıkan sonuç Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na da sunulacak.

Yöntem belirlenecek

CHP’de toparlanma için sarf edilecek yaklaşık bir aylık sürenin sonunda ise belediye başkanlarını belirleme yöntemi ortaya çıkacak. Yönetim, yöntem konusunda konuşmayı henüz erken buluyor ancak bugün olağanüstü toplanacak MYK ve gelecek hafta toplanacak PM’de yöntemin ele alınması bekleniyor. Burada nihai bir karara varılmazsa bölge toplantılarından gelecek öneriler de yol gösterici olacak. Yönteme karar verildikten sonra öncelikle belediye başkanı olmayan yerler için adaylar ortaya çıkmaya başlayacak.