Kulis: CHP'de İyi Parti açıklamalarından rahatsızlık var; Mansur Yavaş, Ankara'da tek seçenek değil

Ankara’da partiler arası ittifak çalışmaları son hızla devam ederken CHP ve İyi Parti arasında yürütülen görüşmelerde henüz taksimat aşamasına gelinmedi. CHP’de, iki partinin yetkilileri arasında görüşmelerin sürdürüldüğü bir aşamada İyi Parti kanadından yapılan pazarlık payını artıran açıklamalardan duyulan rahatsızlık dikkat çekiyor. CHP’de özellikle Ankara konusunda bir tepkinin oluştuğu görülürken kulislerde bunun pazarlık konusu yapılmayacağı belirtiliyor. CHP’nin Ankara’dan vazgeçmesinin zor olduğu ifade edilirken adı kesinleşmiş gibi sunulan Mansur Yavaş konusunda mutabakat olamadığı da gelen bilgiler arasında. CHP’de Ankara ve İstanbul konusunda seçenekler masada tutuluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Cengiz Topel Yıldırım’ın adı öne geçmiş durumda.

Kulislerde, CHP ve İYİ Parti ittifakının Kayseri, Manisa gibi illerde olabileceği ancak çok sayıda ilin İyi Partiye bırakılmasının söz konusu olmadığı da belirtiliyor.

Meclis’te bugün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile yerel seçimlerde ittifak çalışmalarıyla ilgili açıklamasında, yerel seçimlere yönelik olarak CHP ile 9 Büyükşehirde görüşüldüğünü hatırlatan gazeteciye, “Bizim görüşmelerimiz sürüyor. Bir pazarlık söz konusu değil. 17 Büyükşehir referandumda ‘hayır’ oyu vermişti. 3’ü Güneydoğudaki illerimizdi. Cumhuriyet Halk Partisi, ‘4 Büyükşehiri alacağız’ diye kanaat belirtti. 9 Büyükşehir için çalışma yürütülüyor ama ‘henüz şöyle bir sonuç vardır’ deme imkanımız yok” dedi.