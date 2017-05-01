Kulis: CHP'de bazı il başkanları olağanüstü kurultayın toplanmasını talep etti

Referandumun ardından CHP’de toplantılar devam ediyor. Milletvekilleri ve PM üyelerinin ardından il başkanlarıyla önceki gün buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, örgütlerin öneri ve taleplerini dinledi. Yaklaşık 8 saat süren basına kapalı toplantıda, bazı il başkanlarının yeni yol haritası için olağanüstü kurultayın toplanmasını talep ettikleri iddia edildi. İddiaya göre, Bu talebe konuşmasının sonunda yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Olağan kurultay sürecini hemen başlatacağız. 2017’nin kasım veya aralık ayında bu süreci tamamlayacağız. 2018 yılında yeni kadrolarımızla seçime hazırlanacağız. Bununla da yetinmeyeceğiz. Tüzük ve programın yenilenmesi için de bu süreçte atılması gereken her türlü adım atılacak.” ifadelerini kullandı.

"Sen kimsin ki?"

Habertürk’ten Düzgün Karadaş’ın haberine göre, toplantıda, Tunceli İl Başkanı Ali Rıza Güder’in konuşması sırasında tansiyon yükseldi. Güder, Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl’e yüklenerek, kendisine düşman olanların genel merkez tarafından yönetime getirildiğini, ailesinin onuruyla oynandığını söyledi. Bingöl’ün telefonda kendisine “Seni artık sırtımda taşıyamam” dediğini ileri süren Güder, “Sen kimsin ki beni sırtında taşıyacaksın? Örgütü taşıyamayan bir kişi, o koltukta oturmamalı. Hemen istifa etmeli. Eğer istifa etmeyeceksen de ilk kurultayda seçilmemen için elimden geleni yapacağım” diye konuştu.

Deniz Baykal ile görüşme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün sürpriz bir görüşmeye imza atarak, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile buluştu. Genel merkezde saat 14.00’te başlayan buluşmanın Baykal’ın talebi üzerine gerçekleştiği belirtildi. Görüşmenin, Baykal’ın yarın bir televizyon kanalında katılacağı canlı yayın öncesi yapılması dikkat çekti. Buluşmada, Baykal’ın referandum sonuçları hakkında görüşlerini aktardığı ve bundan sonra partinin Meclis zemini ve kamuoyunda izlemesi gereken yol haritası konusunda önerilerini dile getirdiği bildirildi. Baykal, referandumun ardından yaptığı açıklamada, “Maç henüz bitmedi. Ofsayttan bir gol attıklarını düşünüyorlar. Daha ortada 45 dakika var. Yani 2.5 yıl var. Millet o kararı 2019’da verecek” demişti.