Kulis: CHP, yerel seçimlerde başarılı başkanlarla devam edecek, adaylıkta ‘muhalif' ayrımı yapmayacak

CHP’de mart 2019'daki yerel seçimler için yol haritası tartışılıyor. Başarılı başkanlarla devam kararı alınırken adaylıkta ‘muhalif’ ayrımı da yapılmayacağı belirtiliyor. Öte yandan kulislere göre, CHP'nin HDP ile ittifak yapabileceği yönündeki algı oluşturma çabalarına karşın mesafe konuldu,; yerel seçimlerde, bölgesel ve yerel dinamiklerin dikkate alınması gerektiğini savunan CHP, herhangi bir partiyle “örtülü” de olsa ittifak görüşmesi yapmayacak.

Cumhuriyet'ten Ayşe Sayın'ın kulis haberine göre CHP’de 24 Haziran seçimleri sonrasında başlayan “olağanüstü kurultay” tartışmaları yerel seçim sonrasına ertelenirken, parti yönetimi yerel seçim hazırlıkları için yoğun mesaiye hazırlanıyor. Belediye başkanlığı için mevcut başkanlarda “başarı” kriteri gözetilmesi planlanırken, “muhalif ya da genel merkezci“ olup olmadığına bakılmaksızın, “kazanılacak adayla” yola çıkılması, zorunlu olmadıkça milletvekili ya da parti yöneticilerinin aday gösterilmemesi seçenekleri üzerinde duruluyor.

“Tavanda ittifak” seçeneğine kapıları kapatan CHP, özellikle partili olmayan belediyelerde, “geniş taban ittifakı” için eğilim yoklaması planlıyor. CHP yönetimi, AKP ve MHP’nin yerel seçimlerde de ittifaka yönelmesinin, bölgesel duyarlılıklar nedeniyle “ters tepeceği” görüşünde.

Mesai yarın başlıyor

CHP, yarından itibaren yerel seçim mesaisine başlayacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın olağanüstü toplanacak Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK), yerel seçim hazırlıkları masaya yatırılacak. MYK’de alınan kararlar, gelecek hafta toplanması planlanan Parti Meclisi’ne taşınacak ve PM üyelerinin görüş ve önerileri alınacak. Parti’nin kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül’de, il başkanları genel merkezde toplanacak ve yerel seçim hedefleri değerlendirilecek.

11 Eylül’den başlamak üzere de 10 ilde bölge toplantıları yapılarak, partinin yerel seçim stratejisi anlatılacak. Türkiye’nin ağır bir ekonomik krizden geçtiğini değerlendiren parti yönetimi bu konuda da çalışma programı hazırlıyor. Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen aylarda açıkladığı ekonomik krize 13 maddelik çözüm önerisi, oluşturulan heyetler aracılığıyla 81 ilde, sivil toplum, meslek, işçi-işveren örgütleri ile yapılacak toplantılarda anlatılacak.

Yerel seçim stratejilerine ilişkin parti kulislerinde öne çıkan görüşler şöyle:

Tabanda ittifak

24 Haziran seçimlerinde İyi Parti ve SP ile resmi ittifak yapan CHP, iktidar kanadının “HDP ile ittifak yapılacağı” yönündeki algı oluşturma çabalarına karşın, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yerel seçimlerde de ittifaka mesafe koydu. Yerel seçimlerde, bölgesel ve yerel dinamiklerin dikkate alınması gerektiğini savunan CHP, herhangi bir partiyle “örtülü” de olsa ittifak görüşmesi yapmayacak.

Kamuoyu araştırmalarında seçmenin “ittifaka” mesafeli olmasını da dikkate alan parti yönetimi, CHP’nin belediye başkanı bulunmayan yerlerde, parti teşkilatları, sivil toplum, kanaat önderlerinin de görüşünü alarak aday belirleyecek. Parti yönetimi bu kapsamda büyükşehir ve ilçelerinden başlayarak seçim sonuçlarını analiz etti. Buna göre CHP’nin 1. parti olmadığı yerlerde, 1. sıradaki parti ile aradaki oy oranları belirlendi. Birinci partiye karşı küçük oy oranları ile kaybedilen yerlerde, bölgesel hassasiyetler ve yerel kamuoyunda takdir edilen isimlerin adaylığı üzerinde duruluyor. CHP, yerel seçiman alizlerini önümüzdeki günlerde de sürdürecek.

Başarılı başkanlarla devam

CHP, zaman zaman belediye başkanlarının performanslarına ilişkin analiz raporları hazırlıyor. Başkanların “karnesi” olarak da yorumlanan bu raporlar, mevcut başkanların yeniden aday olup olmayacağı konusunda belirleyici olacak. Başkanların başarı kriterlerinde, 2014 yerel seçimlerindeki vaatleri ve bunları gerçekleştirme oranları, kamuoyu araştırma sonuçları ve belediye hakkında gelen yakınmalar ve yurttaşların taleplerinin karşılanma oranları dikkate alınacak.

"Zorunlu olmadıkça vekil aday yok"

Kılıçdaroğlu’nun, parti görevi olan isimlerin, belediye başkanı adayı gösterilmesine mesafeli olduğu biliniyor. Partide de genel eğilim bu yönde. Bu çerçevede, kesin karar olmamakla birlikte, zorunlu olmadıkça milletvekili ve parti yöneticilerinin, belediye başkanlığına aday gösterilmemesi görüşü savunuluyor. Ancak, özellikle metropol kentlerde ve büyükşehirler için yapılacak eğilim yoklamaları ve kamuoyu araştırmalarında, özellikle CHP’li olmayan belediyelerde öne çıkan isimlerin, milletvekili veya parti yöneticisi de olsa aday gösterilebileceği belirtiliyor.

"Muhalif de olsa..."

CHP’de yerel seçimler sonrasında Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve kendisine destek veren muhaliflerin önerdiği isimlerin aday gösterilip gösterilmeyeceği de merak konusu.

Kılıçdaroğlu’nun, yerel seçim sürecindeki en önemli kriterinin, “seçimi kazanmak” olduğuna dikkat çeken parti kaynakları, muhalif bir adayın kazanma şansı olduğunun görülmesi halinde, aday gösterileceğine dikkat çekiyorlar. Parti kaynakları bu konuda, Kılıçdaroğlu’nun, kendisiyle genel başkanlık yarışına girip kaybeden Muharrem İnce’yi de bu anlayışla cumhurbaşkanlığına aday gösterdiğini anımsatıyorlar.

"AKP-MHP ittifakı ters teper"

CHP, 24 Haziran seçimlerinde “cumhur ittifakı”nı kuran ve olumlu sonuç alan AKP ile MHP’nin, “yerel seçim ittifakı”nın ters tepeceği görüşünde. Bu konuda MHP’li Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün 24 Haziran seçimleri öncesindeki “ittifak yukarıda var, tabanda yok” tepkisini örnek gösteren CHPkaynakları, yerel seçimlerde bölgesel dinamiklerin etkili olduğuna dikkat çekiyorlar. İktidar kanadının sürekli CHP’yi “HDP ile ittifaka” zorladığını ve bu yönde de algı oluşturmaya çalıştığına dikkat çeken CHP kaynakları, hiçbir partisel ittifak peşinde olmayacaklarını, yurttaşların ittifakı tabanda yapacağını savunuyor. Metropol kentlerde aday belirlemede, geniş toplum kesimlerinin desteğini alacak isimlerin aday gösterilmesi eğilimi ağırlık kazanıyor.

95. yıla özel kutlama

CHP’nin 9 Eylül’deki 95. kuruluş yıldönümü özel etkinlikle kutlanacak.Yapılan programa göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi sabah saatlerinde Anıtkabir’i ziyaret edecek. Daha sonra Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde il başkanlarını toplayacak. Akşam saat 19.00’da ise ATO Congressium’da kuruluş yıldönümü etkinlikleri gerçekleştirilecek. CHP’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle, parti tarihçesini de anlatan sunumu, yazar, şair Sunay Akın yapacak, Zülfü Livaneli Korosu da dinleti sunacak.