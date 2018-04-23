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Politika

Kulis: CHP, İyi Parti'ye 'sıfır baraj ittifakı' formülünü önerdi

Akşener'in öneriyi parti yönetiminde tartışmak istediğini söylediği belirtildi

23 Nisan 2018 15:28

CHP heyeti, İyi Parti Lideri Meral Akşener ve kurmayları ile bir araya geldi. Görüşmede CHP’nin, İyi Parti’ye milletvekili seçimlerinde, muhalefet cephesinde “sıfır baraj ittifakı” olarak adlandırılan formül önerdiği öğrenildi

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın kulis haberine göre CHP, HDP, Saadet Partisi, İyi Parti, Demokrat Parti gibi partiler seçim ittifakı yapacak ve tüm partiler yüzde 10’luk baraja takılmadan TBMM’de sandalye sahibi olacak.

Akşener’in öneriyi parti yönetiminde tartışmak istediğini söylediği ifade edildi. 

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