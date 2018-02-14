Kulis: CHP, İstanbul ve İzmir'e ilginç adaylar hazırlıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran ve CHP Genel Sekreteri Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavsiyesiyle Parti Meclisi'ne aday olamdığını söyleyen Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, kulislerde Cankurtaran’ın İstanbul, Sındır’ın da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda değerlendirileceğinin konuşulduğunu belirtti.

Bayer, devamında şunları kaydetti:

"Sındır’ın yaptığı basın açıklaması bunu teyit ederken, öte yandan Kılıçdaroğlu’nun bir tarafı Rumelili olan Cankurtaran’ı geçen dönem MYK üyeliğinde yerel yönetimlere yönelik bir çok sosyal projede görevlendirerek bu sürece resmen ön hazırlık yaptığı da dikkat çekmişti."

Yalçın Bayer'in, "Zamlara karşı Türkler evde rakı üretimine geçti" başlğyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

CHP, İstanbul ve İzmir'e ilginç adaylar hazırlıyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, CHP 36. Olağan Kurultayı’nda PM’yi oluştururken yerel seçimlere yönelik kritik bir hamle yaptığı ortaya çıktı. Mevcut MYK üyelerinden iki ismin aday olmamasının sebebinin Kılıçdaroğlu’nun yerel yönetimler üzerinde yaptığı ‘hesap’ olduğu ortaya çıktı.

CHP liderinin tavsiyesiyle Parti Meclisine aday olmayan bu iki isim, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran ve CHP Genel Sekreteri Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır idi. Cankurtaran’ın İstanbul, Sındır’ın da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda değerlendirileceği kulislere yansıdı.

Sındır’ın yaptığı basın açıklaması bunu teyit ederken, öte yandan Kılıçdaroğlu’nun bir tarafı Rumelili olan Cankurtaran’ı geçen dönem MYK üyeliğinde yerel yönetimlere yönelik bir çok sosyal projede görevlendirerek bu sürece resmen ön hazırlık yaptığı da dikkat çekmişti.

Tarım profesörü olan Sındır, bir dönem Bornova Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra son seçimlerde parlamentoya girmişti.