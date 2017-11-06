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Politika

Kulis: CHP fikir değiştirirse Sarıgül, Şişli için DSP'den aday olacak

"Sarıgül, Şişli'yi karış karış geziyor; sandık için çalışmalara başladı"

06 Kasım 2017 13:07

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, hükümete erken yerel seçim çağrısında bulunmasının ardından muhalefette aday belirleme süreci devam ederken, kulislerde Mustafa Sarıgül'ün 2014’te partisinin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığı Şişli Belediye Başkanlığı'na aday olacağı konuşuluyor. CHP'nin aday listesinde olduğu ileri sürülen Sarıgül'ün CHP'nin fikir değiştirmesi durumunda Şişli için DSP'den  adaylığını koyacağı aktarılan bilgiler arasında.

Yarın seçim olacakmış gibi Şişli’yi "karış karış gezdiği" söylenen Sarıgül’ün sandık için çalışmalara başladığı belirtildi.

Karar'dan Erol Metin'in haberi şöyle:

Mustafa Sarıgül, 2019 yerel seçimlerine yönelik çalışmalarını sıklaştırdı. Sarıgül’ün yakın çevresine Şişli Belediye Başkanlığı’na adaylığını koyacağı bilgisini paylaştığı öğrenildi. Daha önce Sarıgül’ün CHP’nin aday listesinde olduğunu yazmıştı. Ancak Kılıçdaroğlu yönetiminin fikir değiştirmesi halinde Sarıgül’ün bağımsız ya da DSP çatısı altında seçimlere katılmayı planladığı ifade ediliyor. Sarıgül’ün her koşulda Şişli Belediye Başkanlığı’na aday olmakta kararlı olduğunun altı çiziliyor.

“İlk göz ağrım” dediği Şişli’de yeniden başkanlık koltuğuna oturmak için kolları sıvayan Sarıgül’ün, eski Bakanlardan Hüsamettin Özkan’dan da büyük destek gördüğü kaydediliyor. Edinilen bilgilere göre Sarıgül, yarın seçim olacakmış gibi Şişli’yi karış karış gezerek vatandaşlarla buluşuyor.

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