"CHP, dokunulmazlıkların referanduma sunulmasını önlemek için 'Evet' oyu kullanacak"

Habertürk gazetesi, odağında HDP milletvekillerinin bulunduğu dokunulmazlık oylamalarının ikinci turunda, CHP'li milletvekillerinin teklifin referanduma sunulmasını önlemek için "Evet" oyu kullanacaklarını öne sürdü. "İşte CHP'nin B planı" başlığıyla yayımlanan haberde, "CHP’de yeterli sayıda milletvekili, teklifin tümü üzerindeki oylamada “Evet” oyu kullanacak, değişikliğin referanduma sunulmasını önlemek için 367 eşiğinin aşılması sağlanacak" ifadesi kullanıldı.

Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifi için ilk tur oylama TBMM Genel Kurulu’nda yapılmıştı. 1. maddenin oylamasında 350 kabul, 148 ret oyu çıkmıştı. 5 milletvekili çekimser oy kullanırken, 27 milletvekilinin kullandığı oy geçersiz sayılmıştı.

Düzgün Karadaş'ın imzasıyla yayımlanan (20 Mayıs 2016) haber şöyle:

CHP’de yeterli sayıda milletvekili, teklifin tümü üzerindeki oylamada “Evet” oyu kullanacak, değişikliğin referanduma sunulmasını önlemek için 367 eşiğinin aşılması sağlanacak.

CHP, dokunulmazlıklarla ilgili bugün yapılacak kritik Anayasa oylamasının ikinci turunda, değişikliğin 330’un altında kalması için çaba harcayacak. Bu olmazsa son oylamada “Evet” oyu kullanarak değişikliğin referandumsuz kabul edilmesinin önü açılacak. CHP, ilgili maddelerin 330’un altında oy alarak düşürülmesini sağlayamazsa o zaman B planını devreye sokacak. AK Parti-MHP blokunun fire vermemesi ve teklifin referandum eşiğinde kalma olasılığının ortaya çıkması durumunda değişikliğin tümü üzerindeki oylamada sürpriz bir hamle yapılacak. CHP’de yeterli sayıda milletvekili, teklifin tümü üzerindeki oylamada “Evet” oyu kullanacak, değişikliğin referanduma sunulmasını önlemek için 367 eşiğinin aşılması sağlanacak. Böylece değişiklik kabul edilecek ve olası bir referandumda CHP’ye yönelik eleştirilerin önüne geçilecek.