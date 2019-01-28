Kulis: CHP’de kadın aday krizi

CHP’nin dün 18 saat süren toplantıyla 145 adayını belirlediği listenin perde arkası belli olmaya başladı. Listede bir AKP’li, bir Saadet Partili Belediye Başkanı yer alırken, MYK’da kabul edilen pek çok isim parti meclisinde kabul edilmedi. İstanbul’un ilçelerinden sadece Eyüpsultan’da kadın aday gösterilmesi tepkilere neden oldu. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun başka bazı önerilerinin yanısıra kadın aday sayısı azlığına dikkat çekerek istifa ettiği belirtiliyor.

CHP’den alınan bilgilere göre, şu ana kadar 10 yerde kadın aday gösterildi. Bunlar arasında İzmir’de üç yer, İstanbul’da Eyüpsultan, Kayseri’de Hacılar, Balıkesir’de Altıeylül, Erzincan’da Mercan, Bartın’da Ulus, Afyon’da ise İhsaniye ilçesi olarak belirtiliyor.

CHP önümüzdeki günlerde yeni bir PM toplantısı yapacak. İstanbul’un bazı ilçelerinin de belirleneceği bu toplantıda daha fazla kadın adayın yer alması bekleniyor. Ancak CHP kulislerinde kadın aday sayısının azlığının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan değil, anket sonuçlarından dolayı olduğu vurgulanıyor. Kadın aday sayısının azlığı, yapılan anketlerde kadın adayların çıkmamasına bağlanıyor.

CHP’de Muharrem İnce’nin dünürü olan İstanbul Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar ile Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, MYK’da kabul edilmesine rağmen Parti Meclisi(PM)’nde reddedilen isimler arasında. Ancak Kocadon'un bir sonraki PM’de yeniden sunulabileceği belirtiliyor.

PM toplantısında MYK listesindeki beş aday yerine başka isimler gösterildi. Avcılar’da Türkiye Sakatlar Derneği’nde yönetici olan Turan Hançerli, İzmir Çiğili’de Selin Utku Gümrükçü, Narlıdere’de Ali Engin, Zonguldak’ta mevcut Belediye Başkanı Muharrem Akdemir yerine Şenol Sanal, Muğla Marmaris’te ise Mehmet Oktay aday gösterildi.

Alınan bilgiye göre ilk başta 150 kişi olarak hazırlanan listeye Kılıçdaroğlu, 3 isim ekledi. Ancak Kılıçdaroğlu’nun listesi 13 fire verdi. PM kulislerinde Kılıçdaroğlu’nun aday listelerinde çok net bir tutum izlediği ve taviz vermemeye çalıştığı belirtiliyor. CHP’nin şubatın ilk haftasında yeniden PM yapacağı belirtildi.