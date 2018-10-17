Kulis: CHP 100 adayı açıklamaya hazırlanıyor

Yerel seçim stratejisiyle ilgili çalışmaların devam ettiği CHP’de, belediye başkan adaylarıyla ilgili ilk adım 24 Ekim’de yapılacak Parti Meclisi toplantısında atılacak. Toplantı sonunda CHP’nin kazanmaya yakın olduğu 100’ün üzerinde ilçe ve beldedeki başkan adaylarını ilan etmesi bekleniyor.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, CHP’nin belediye başkan adaylarıyla ilgili karar merci olan Parti Meclisi 24 Ekim’de toplanacak. Edinilen bilgiye göre, bu toplantıda ismi üzerinde uzlaşılan, herkesin hemfikir olduğu, üzerinde hiçbir tartışma olmayan belediye başkan adaylarının isimleri onaya sunulacak. Aralarında Manisa Alaşehir, Denizli Pamukkale gibi ilçelerin olduğu açıklanacak belediye başkan adaylarının sayısının 100’ün üzerinde olması bekleniyor.

Toplantı sonunda 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmesi düşünülen bazı belediye başkan adaylarının da ilan edilmesi bekleniyor. Kulislere göre Eskişehir’de Yılmaz Büyükerşen, Aydın’da Özlem Çerçioğlu, Hatay’da Lütfü Savaş ile yola devam edilecek. Ankara’da Yenimahalle ve Çankaya ilçe belediye başkanlarının da tekrar aday gösterilmesi sürpriz olmayacak.

Ön seçim sınırlı alanlarda yapılacak

CHP yönetiminin, büyükşehir ve il belediye başkan adaylarını belirleme çalışması ise devam ediyor. Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerin çok titiz çalışılması gereken yerler olduğunu söyleyen parti yöneticileri, seçimi kazanabilecek, tabanda karşılığı olan adayları tespit etmek için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çok sayıda partili, belediye başkan adaylarının ön seçimle belirlenmesini talep ediyor. Ancak bu talebin çok sınırlı sayıda yerde hayata geçmesi bekleniyor.

Ankara'da Mansur Yavaş öne çıkıyor

CHP’de İstanbul ve İzmir adaylığı için çok sayıda isim konuşulurken Ankara’da öne çıkan isim 2014 seçimlerinde de CHP’nin Ankara adayı olan Mansur Yavaş oldu. İYİ Parti’nin Ankara adayı olarak da ismi geçen Mansur Yavaş’ın ise iki partinin ortak adayı olmak istediği konuşuluyor.

Bir CHP yöneticisi, “Biz her zaman söylediğimiz gibi tabanın sesini dinleyeceğiz. Genel Başkan’ın ifadesiyle sandık birliği, ittifakından yanayız. Ama aşağıdan böyle bir talep gelirse tabii bu da değerlendirilir. Ama şu anda yok” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yerel seçimlerle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Bu seçime en hazırlıklı parti biziz. Şu anda yolumuzu emin adımlarla yürüyoruz. Bir takvime bağlı olarak yol alıyoruz. Amacımız tabanda bir birliktelik sağlayarak Türkiye’yi şu anki olumsuzluktan kurtarmak. Nasıl referandumda bir ‘hayır bloku’ oluşturuldu, demokrasi adına mücadele verildi, aynı şey tabanda yerel seçim sürecinde de gerçekleştirilecek. Biz tüm adaylarımızla toplumun tüm kesimlerini kucaklama mücadelesindeyiz” dedi.

Seyit Torun, CHP’nin Yerel Yönetim Vizyon toplantısında kullanılan “Derman Belediyeciliği” sloganıyla ilgili “Bu başlangıç. Süreç içinde başka kampanya sloganları da olacak” dedi.

Bu seçimde saha ölçümlerine daha fazla önem vereceklerini anlatan Torun, “Süreç içinde sürekli sahayı ölçeceğiz. Bu ölçümleri bir söylem, iletişim diline kavuşturacağız. Söylemlerimizin karşılığı var mı bakacağız. Hem aday belirleme süreci hem de adaylar belli olduktan sonra seçime kadar bunu yapacağız” dedi.