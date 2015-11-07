Kulis: Cemil Çiçek yeniden Meclis Başkanlığı'na gelebilir

Seçimlerden 317 milletvekili alarak tek başına iktidar olarak çıkan AKP kulislerinde Meclis başkanlığı ve 25 bakanlık koltuğu için toplam 44 kişinin adı geçiyor. Yeni Şafak'ın haberine göre; yeni dönemde Cemil Çiçek'in tekrar Meclis Başkanlığı'na gelebileceği konuşulurken, Genel Başkan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın kabinede yer alması durumunda kongrede MKYK üyesi seçilen mevcut grup başkanvekili Doğan Kubat'ın Bozdağ'dan boşalan koltuğa oturacağı söyleniyor.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre; kabinenin açıklanması ile birlikte parti yönetiminden kabineye geçecek olanların yerine MKYK üyeleri arasından atama yapılacak. Meclis yönetiminde de bazı değişikliklere gidilecek. AKP’de konuşulanlara göre, mevcut TBMM Başkanı İsmet Yılmaz yeniden Milli Savunma Bakanı olacak. Geçen dönem bu görevi yürüten Cemil Çiçek'in yeniden Meclis Başkanı olabileceği konuşulurken, bu makam için Burhan Kuzu ve AKP'nin İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman'ın da adı geçiyor.

Meclis başkanlığı ve 25 bakanlık koltuğu için toplam 44 kişinin adı geçiyor. Bazı bakanlıkların iki, bazılarının muhtemel dört adayı bulunurken bazılarında akıllara tek isim geliyor. Nitekim Adalet Bakanlığı'na 4, Dışişleri'ne 3 muhtemel aday var. İhtimal hesaplarında adı en çok geçen isim ise Cemil Çiçek.

AKP'de grup yönetiminde de bazı değişiklikler olacak. Genel Başkan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın kabinede yer alması durumunda kongrede MKYK üyesi seçilen mevcut grup başkanvekili Doğan Kubat'ın Bozdağ'ın boşalttığı koltuğa oturacağı belirtiliyor. 3 dönem kuralına takıldığı için 7 Haziran'da liste dışı kalan ancak 1 Kasım'da Kayseri Milletvekili seçilen Mustafa Elitaş'ın da yeniden grup başkanvekilliğine getirileceği ifade ediliyor.

AKP, 7 Haziran'da kaybettiği bir grup başkanvekilliği koltuğunu da 317 milletvekili ile çıktığı seçimlerle birlikte geri aldı. Bu durumda, mevcut 4 grup başkanvekilinin yanı sıra AKO bir grup başkanvekilliği kontenjanı daha almış oldu.

Seçimlerde muhalefetin milletvekili sayısının düşmesi Meclis Başkanlık Divanı ve komisyonların oluşumunu da değiştirdi. Bu durumda Meclis Başkanlık Divanı üye sayısı 18 olarak belirlenirse, 10 AKP, 5 CHP, 2 HDP, 1 MHP'ye üyelik düşecek. AKP'ye 7 Haziran'ın aksine bu kez 2 Meclis başkanvekilliği düşüyor. Geçen dönem, Amasya Milletvekili Naci Bostancı'nın yürüttüğü başkanvekilliği görevine yeniden seçilmesi beklenirken, ikinci başkanvekilliğine de İstanbul Milletvekili Ayşenur Bahçekapılı'nın getirilebileceği ancak Bahçekapılı'ya MKYK üyesi olması nedeniyle genel merkezde de görev verilebileceği ifade ediliyor. Bahçekapılı'nın olmaması durumunda ise Meclis Başkanvekilliğine yine hukukçu kimliği olan bir ismin taşınacağı kaydediliyor.