Kulis: Burhan Kuzu, Meclis Başkanlığı'na aday olmak için kararlı

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, başvuruları 12 Kasım'da başlayacak Meclis Başkanlığı için ibrenin yeniden İbrahim Kahramanı gösterdiğini ancak AKP Milletvekili Burhan Kuzu'nun aday olmak için kararlı olduğunu ileri sürdü. Selvi, Kuzu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra kararını netleştirmeyi planlağını belirtti.

Abdülkadir Selvi'nin "Erdoğan’ın 2019 hesabı" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Meclis Başkanı kim oalcak?

Bu arada AK Parti’deki gelişme sadece belediye başkanlarıyla sınırlı değil. Meclis cephesinde de hareketlilik başladı. Meclis Başkanlığı için başvurular 12 Kasım’da başlayacak. 5 günlük başvuru süresinin sonunda Meclis Başkanlığı seçimine gidilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 1 Ekim’de Meclis’in açılış törenleri ve akşamki resepsiyonda TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a gösterdiği ilgi, yeni dönemde de İsmail Kahraman ile devam edilecek değerlendirmelerine neden olmuştu. Bu yorumlar hâlâ geçerli. İlk başlarda bu işe kesin gözüyle bakan Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın bu süre zarfında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından işaret gelmeyince tedirgin olduğu söyleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK ve MKYK toplantılarında Meclis Başkanlığı konusunda bir isim zikretmemiş ama Meclis başkanvekillikleri, grup başkanvekilliği ve idare amirlikleri için başvuruların alınması talimatını vermiş.

Bu arada ibre hâlâ Kahraman’ı gösteriyor. Ancak bir bakanla bir grup başkanvekilinin ismi de geçmiyor değil. Bu arada anayasa hocası AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu da Meclis Başkanlığı’na adaylık için kararlı. Burhan Hoca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra kararını netleştirmeyi planlıyor.

Tekrar başa dönecek olursak, Cumhurbaşkanı Erdoğan her adımı 2019 seçimlerini hesap ederek atıyor. Tek hedef 2019’da ilk turda yüzde 50 artı 1’i sağlayarak cumhurbaşkanı seçilmek.