"CHP ve İyi Parti uzlaşıya vardı; Bodrum ve Etimesgut'ta her iki parti de kendi adayını çıkaracak"

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 31 Mart yerel seçimlerine birçok il ve ilçede Millet İttifakı çatısı altında hazırlanan CHP ve İyi Parti'nin, Bodrum ve Ankara Etimesgut ilçelerinde kendi adayları ile sandığa gitme kararı aldığını yazdı. Sarıkaya'nın aktardığına göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti lideri Meral Akşener'in ilçeler düzeyinde yaşadıkları uzlaşmazlık dün gece yarısı aşıldı. Buna göre, CHP’nin önerisiyle, Bodrum’da İyi Parti adayı Mehmet Tosun’un CHP listesinden aday gösterilmesi formülünden vazgeçildi; varılan uzlaşı sonucu Bodrum’da her iki parti de kendi adayını çıkaracak.

Bir süredir üzerinde uzlaşılamadığı belirtilen Ankara Etimesgut'ta da aynı yöntemin uygulanacağını ifade eden Sarıkaya, bu ilçede de her partinin kendi adayı ile seçime girmesine karar verildiğini aktardı.

Her iki liderin bugün İyi Parti Genel Merkezinde buluşarak mutabakatı imza altına alacağı ve ardından kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.

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