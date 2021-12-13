Kulis: Bir grup yeni dönemin hazırlığında; yapılanları muhalefet ağzıyla eleştiriyor, Ak Parti sonrası hesabı yapıyorlar

Aydınlık yazarı İsmet Özçelik, geçmişte Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok yakın olduğunu belirttiği ancak ismini açıklamadığı kişinin, “Bizde dört kesim var. Bir grup yeni dönemin hazırlığında. Yapılanları muhalefet ağzıyla eleştiriyorlar. Ak Parti iktidarı sonrası hesabı yapıyorlar” sözlerini aktardı.

İsmet Özçelik, Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk’ün AKP içindeki bazı kesimlere yönelik eleştirilerini hatırlatarak, yazının AKP çevrelerinde büyük ilgi gördüğünü ve “Hasan Öztürk gerçekleri yazmış. Zaten ellerini hiç taşın altına koymadılar. Koyar gibi yaptılar. Gerçekte elleri hep taşın üstündeydi. Yalakalıkta sınır tanımadılar. Bir şekilde yukarılara ulaştılar. Nasıl yaptılarsa hep orada kaldılar. Gemi biraz su alınca anında pozisyon aldılar. Sürpriz değil” denildiğini söyledi.

"Bizde dört kesim var: Biri partiye ölümüne bağlı olanlar; diğer kesimler aslında sayıca çok küçük ama etkililer"

Özçelik, “Geçmişte Erdoğan’a çok yakındı. Ama son dönemlerde biraz uzağında. Bunda pandeminin de etkisi var. Ak Parti’nin kıdemlilerinden biri” dediği ismini açıklamadığı kişinin konuya ilişkin şu sözlerini aktardı:

“Bizde dört kesim var. Biri partiye ölümüne bağlı olanlar. Partinin ana gövdesi bunlardan oluşuyor. Genelde düşük ve orta gelirliler. İktidar nimetinden en az yararlananlar. Belki çocuğunu işe sokmuştur. Ya da tayinini yaptırmıştır. Şu anda sıkıntılılar. Her şeye rağmen Reis’e hayrandırlar. Yıllardır durdukları yerde duruyorlar.

Diğer kesimler aslında sayıca çok küçük. Ama etkililer. Son dönemde her tarafları oynuyor. Bir grup yeni dönemin hazırlığında. Yapılanları muhalefet ağzıyla eleştiriyorlar. Ak Parti iktidarı sonrası hesabı yapıyorlar.

İkinci grup; ‘İyi para kazandık. Ama artık bu işin sonuna geldik. Son vuruşları da yapalım’ havasında. Yasa yönetmelik dinlemiyorlar. Onlar para kazanırken, parti büyük yara alıyor.

Üçüncü grup; ‘Çok kazandık. Dünyalığımızı yaptık. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği garantide. Yaşımız da ilerledi. ‘Artık kenara çekilelim, paramızı yiyelim’ düşüncesinde. Kazandıklarını yurt dışına çıkaranlar var.

Bu üç gruptan da hayır yok. Daha önce Ak Parti’ye oy verip şu anda soğuyanlar... Anketlerdeki ‘kararsızlar’ içinde olanlar. Bunlar bu üç grup yüzünden o haldeler. Hasan Öztürk olayı iyi özetlemiş.”

"Peki ‘Reis’ bunları görmüyor mu?"

Özçelik, “Peki ‘Reis’ bunları görmüyor mu?” sorusuna ise şu yanıtı aldığını ifade etti:

“Pandemi nedeniyle sıkıntı yaşanıyor. Çok azımız doğrudan ulaşabiliyoruz. Geçmişte başka partilerde de hep oldu. Böyle günlerde liderler iyi şeyler duymak ister. Ona gerçek değil, görmek istediği gösteriliyor. Bu da sorunları büyütüyor”

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