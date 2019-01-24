Kulis: Binali Yıldırım TBMM Başkanlığı görevinden istifa edecek

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı görevinden istifa edeceğini yazdı.

Habertürk yazarı Sarıkaya, muhalefetin Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı görevinde istifa etmesi konusunda iyi bir taktik güttüğünü ve konunun gündemde kalmasını sağladıklarını belirtti.

İstifa konusunun Yıldırım ve çevresindekilere gına getirdiğini yazan Sarıkaya “Güvenilir kaynakların aktardığına göre karar verilmiş. Tam tarih verilmedi ama muhtemel ki aday listeleri teslim edilmesinden çok daha önce Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı’ndan istifası gerçekleşecek ve içinde bulunulan patinajdan çıkılacak...”