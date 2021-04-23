Kulis: Bilim Kurulu tam kapanma önerdi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun dünkü toplantısında, kurul üyelerinin büyük çoğunluğunun 14 gün tam kapanma önerdiği öğrenildi.

BirGün gazetesinin haberine göre, Bilim Kurulu üyeleri Ramazan Bayramı sonuna kadar tam kapanma uygulanmasını ve bayram sonunda da vaka ve vefat sayılarına göre yeniden bir değerlendirme yapılmasını önerdi.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 26 Nisan Pazartesi ya da 27 Nisan Salı günü toplanması bekleniyor. Dün açıklanan Covid-19 tablosuna göre, 354 yurttaş yaşamını yitirirken, 54 bin 791 de yeni vaka tespit edildi. Öte yandan, Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre toplam can kaybı 37 bin 329'u bulurken; toplam vaka sayısı da 4 milyon 501 bin 382'ye yükseldi.