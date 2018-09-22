Kulis: Berberoğlu kararı ‘teamül' oluşturacak

Yargıtay 16. Dairesi'nin tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun cezasını onayarak, milletvekilliği sonra erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve tahliyesine ilişkin kararı Berberoğlu özelinde bundan sonra nasıl bir süreç işleyeceğine yönelik de uygulama ve teamül oluşturacak.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, AKP’de konuyla ilgili şu değerlendirmeler yapılıyor:

-Karar Meclis’e gelmez: Yargıtay’ın gerekçeli kararı çok önemli, nasıl bir süreç işleyeceği gerekçeli kararla ortaya çıkacaktır. Yargı kararlarıyla daha önce milletvekillerinin TBMM üyeliği düşürüldü. Ancak bu kararların hiçbirinde anayasanın 83. maddesinin 3. fıkrası işletilmedi. Milletvekiliyle ilgili kesin hüküm hiçbir koşul gösterilmeden verildi, dosyası TBMM Genel Kurulu’nun bilgisine sunuldu ve üyeliği düştü. Ancak Yargıtay, 83. maddenin ‘bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır’ hükmünü düzenleyen 3. fıkraya atıf yaptığı için kararın TBMM’ye gelmesine gerek yok.

-Karar bilgi olarak TBMM’ye gönderilir: Yargıtay’ın kararı hem yerel mahkemeye hem de Berberoğlu’nun milletvekili olması nedeniyle bilgi olarak TBMM Başkanlığı’na sunulur. TBMM Başkanlığı’nın, anayasanın 83. maddesinin 3. fıkrası kapsamında karar verildiği için kararı TBMM Genel Kurulu’nun bilgisine sunmasına gerek yok. Burada bir başka görüş, TBMM Başkanlığı, genel kurula kararı sunmakla yükümlü, ancak inisiyatif kullanarak dönem sonuna kadar kararı tutabilir.

-Ceza ayrı, infaz ayrı: Ceza hukuku ayrı, infaz hukuku ayrıdır. Ceza hukuku açısından konu açıklığa kavuşmuştur. İnfaz hukuku ise ayrı bir sistem. Yargıtay’ın 83. maddesinin 3. fıkrasına atıf yapması, yalnızca Berberoğlu’nun tahliyesini sağlar. Anayasa açısından milletvekilliğinin düşmesine ilişkin süreçleri etkilemez. Berberoğlu ile ilgili karar TBMM Başkanlığı’na gelir. Eğer TBMM Başkanı, genel kurula sunma yönünde bir tavır sergilerse okunur ve vekilliği düşer.