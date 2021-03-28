Kulis | Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak kabineye dönebilir

AKP’nin 7. Olağan Kurultayı'nın ardından olası kabine değişikliği tartışmaları devam ediyor. Kulislerde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifa eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak yeniden kabineye alacağı konuşuluyor.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, Erdoğan’ın olası kabine değişikliğini de pazartesi günkü son kabine toplantısının ardından gerçekleştireceği ileri sürüldü.

Kulislerde, “Berat Albayrak’ın da yakın arkadaşı olduğu, hatta Albayrak’la olan yakınlığı sonrasında grup başkanvekilliği görevine getirildiği ifade edilen Mehmet Muş’un da olası kabine değişikliğinde bakan olabileceği” dile getirildi.

Albayrak’ın neden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine getirileceğine ilişkin de partide şu yorumlarda bulunuluyor:

“Cumhurbaşkanı, muhalefetin Hazine rezervlerine ilişkin söylemlerine sert yanıt vermiş ve özellikle grup toplantılarında Albayrak’ın Türkiye’nin enerji atılımlarında gerçekleştirdiği stratejilere atıfta bulunmuştu. Özellikle Karadeniz’deki doğalgaz rezervlerinin keşfini ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki çalışmalarında Berat Bey’in aktif rolünü vurgulamıştı. Cumhurbaşkanı Albayrak’ı yeniden kabineye almak istiyor. Ayrıca muhalefetin sürekli Erdoğan’a ve ailesine yönelik söylemlerine de bir karşılık vermek istiyor. Albayrak’ın kabineye yeniden dönmesi, AKP içindeki dengeleri de değiştirir. AKP içinde Albayrak ve ekibi güçlenir. Albayrak eğer Enerji Bakanlığı’nda görev almazsa, Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı olabilir.”