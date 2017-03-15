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Kulis: Bekir Bozdağ, Alman mekidaşına sert bir mektup yazmış

Almanya'da yerel yönetimler, Bekir Bozdağ'ın toplantısını iptal etmişti

15 Mart 2017 14:45

Milliyet yazarı Nagehan Alçı, Almanya'da yerel yönetimler tarafından toplantısı iptal edilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, Alman mevkidaşı  Heiko Maas'a "sert" bir mektup yazdığını ileri sürdü. 

Nagehan Alçı'nın "Trump en azından dürüst!" başlığıyla yayımlanan (15 Mart 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Avrupa’da art arda yaşanan krizler iki hafta önce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Gaggenau’da yapacağı toplantının son dakikada otopark yetersizliği gerekçe gösterilerek iptal edilmesiyle başlamıştı. Bakan Bozdağ bu sebeple Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ile yapacağı görüşmeyi iptal etmişti. Maas’ın bunun üzerine Bekir Bozdağ’a bir mektup yazdığı, mektupta Deniz Yücel’in tutuklanmasını eleştirdiği ve iki ülke ilişkileriyle ilgili kaygıları dile getirdiği Alman basınına ve oradan da Türk basınına yansıdı"

Benim Ankara kulislerinden aldığım haberlere göre, bu, Maas’ın ikinci mektubu. İlk mektubu 15 Temmuz’un ardından göndermiş. Son derece kötü bir üslupla yazılan, demokrasinin zaferini kutlamak yerine hükümeti suçlayan bir mektupmuş bu. Adalet Bakanı Bozdağ cevap dahi vermemiş. Şimdi, toplantı iptali üzerine yazdığı mektup da ton olarak ilkinden farksızmış. Ancak bu kez Bekir Bey oturmuş, en az Maas’ın mektubunun tonu sertliğinde, zehir zemberek bir metin kaleme alıp, Alman mevkidaşına göndermiş...

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