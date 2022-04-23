Kulis: Bayram ikramiyesine zamma kapıyı kapatan iktidar, artışı 2023 yılının başında yapacak, seçimden önce “bahar havası” yaratacak

Kulislerde emeklilerin bayram ikramiyesine zam için kapıyı kapatan iktidarın, 2023 başında artış gerçekleştireceği, maaşlara yüksek zam yapacağı, EYT ile 3600 ek gösterge düzenlemesini çıkaracağı; ekonomideki “bahar havası” sonrası sandığı getireceği konuşuluyor.

Asgari ücrette yılın ikinci yarısında bir düzenleme yapılmasından da vazgeçildi. Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın kulis haberine göre, aralık ayındaki görüşmelerde gelecek yıl için yüksek oranlı bir artış yapılacağı” dile getiriliyor. Bunun dışında gelecek yılın ilk yarısında memur ve memur emeklisine yüzde 8 toplusözleşme zammı verilecek. Ayrıca bu yılın ikinci yarısında oluşacak enflasyon farkı da yine ocak ayında yansıtılacak. Böylece maaşlarda önemli oranda artış yapılacak. Ayrıca iktidarın “ocak ayında yeni bir ek zammı gündeme getirebileceği” de belirtiliyor.

Öte yandan sendika kulislerinde “EYT düzenlemesinin seçim öncesinde gündeme geleceği” konusunda genel bir beklenti var. Sendikacılar arasında bu konuda “kesin olacak” diyenler bulunuyor.