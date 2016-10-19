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Politika

Kulis: Başkanlık referandumu nisanda

Başbakan: Bahçeli, "Genel Kurul'da kabul oyu, referandumda hayır oyu kullanılmasını isteyeceğiz" dedi

19 Ekim 2016 10:50

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçen günkü 'uzlaşı' görüşmesinde başkanlık sürecinin takvimi konusunda yol haritasının netleştirdiği bildirildi. Buna göre anayasa değişikliği ocakta, referandum nisanda yapılacak. Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, AKP MKYK'sında referandumun baharda yapılabileceği konuşuldu. Kulislerden gelen bilgilere göre, 15 maddelik anayasa değişiklik paketi yılbaşına kadar Meclis’e getirilecek, MHP ‘evet’ oyu kullanacak, nisanda referandum yapılacak. 

Başkanlık sistemi ile ilgili gelişmeleri en yetkili organ MKYK'da masaya yatıran AKP'nin, sürece ilişkin yol haritasını belirlediği belirtildi. AKP, içinde sadece başkanlık sistemi ile ilgili düzenlemelerin yer alacağı 15 maddelik paketi yılbaşına kadar Meclis'ten çıkartıp 2017'nin baharında referandum sandığını vatandaşın önüne getirmeyi planlıyor. Başbakan Yıldırım başkanlığında önceki gün yapılan MKYK toplantısının en önemli gündem maddesi başkanlık sistemi ile ilgili anayasa değişikliği oldu. Yıldırım, toplantıda MHP lideri Bahçeli ile yaptığı görüşmenin detayları hakkında bilgi verdi.

MHP'den tam kadro destek

Bahçeli'nin, sistem ve başkanlık tartışmalarının gündemden kalkması gerektiğini belirtmesi üzerine "MHP, Genel Kurul'da yapılacak oylama sırasında anayasa değişikliği için 'evet' oyu kullanacak mı" diye sorduğunu belirten Yıldırım, "Sayın Bahçeli, 'Oylamada tüm grubuma kabul oyu kullanmaları yönünde gerekli telkini yapacağım. Ancak biz başkanlık sistemine karşıyız. Teklif, referanduma sunulduğunda meydanlarda hayır oyu kullanılmasını isteyeceğiz' dedi. Bundan anladım ki MHP, Meclis'te tam kadro evet oyu kullanacak" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın verdiği bu bilgi ile kulislerde bir süredir konuşulan, "MHP sadece AKP'nin 330'a ulaşmak için ihtiyaç duyduğu eksiği tamamlayacak. Tam kadro destek vermeyecek" iddiaları da sona erdi. TBMM'nin bütçe maratonu da dikkate alındığında değişikliğin yılbaşına kadar, en geç ocak ayı içinde çıkartılması hedefleniyor. Melis'te MHP desteği ile kabul edilecek paketin, 2017 yılının nisan ayında referanduma sunulması planlanıyor. Böylece Türkiye'nin 2017 yılının bahar aylarına sistem tartışmalarını geride bırakarak girmesi isteniyor.

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