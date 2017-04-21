Kulis: Başbakan'ın il başkanlarıyla yaptığı toplantıda "Kapsayıcı olmazsak 2019'da başarılı olamayız" dendi

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan AKP il başkanları, MYK ve MKYK'da, referandum sonuçları değerlendirilirken çok sayıda üyeden özeleştiri geldiği ileri sürüldü. AKP kulislerinden aktarılana göre, il başkanları referandum sonuçlarını "Kapsayıcı bir politika izlemezsek 2019’da başarılı olamayız" sözleriyle değerlendirdi.

Kabul edilen anayasa değişikliğine göre cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçiminin 2019 Kasım'ında birlikte yapılması öngörülüyor.

Cumhuriyet gazetesinden Emine Kaplan'ın kulis haberi şöyle:

AKP il başkanları, MYK ve MKYK’nın önceki gün gece geç saatlere kadar süren toplantılarında referandum sonuçları masaya yatırıldı. Toplantılarda, üyelerin büyük bölümü referandumdan partinin başarıyla çıktığını belirtirken, bazı üyeler referandum sürecinde kullanılan söylem, strateji ve politikalara eleştiri getirdi. Referandumdan başarıyla çıkıldığını belirten üyeler, "Değişikliğin gündeme geldiği süreçte kamuoyu anketlerinde evet oranı yüzde 35’lerdeydi. 6 ay gibi kısa bir sürede yüzde 51.4’e çıkmıştır. Ekonomi, iç ve dış politikanın çalkantılı olduğu süreçlerde bu tip reformların topluma kabul ettirilmesi zordur. Bu sonuç hem siyasi hem de sosyolojik açıdan önemli bir başarıdır" değerlendirmesini yaptı.

Bazı üyeler, özellikle Akdeniz ve Ege’de ‘evet’ oylarının düşük çıkmamasına karşın anayasa değişikliğine ‘hayır’ demesinin sosyolojik olarak iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek “Hem evet hem hayır oylarının temelinde ne var? Tek başına Erdoğan karşıtlığı ya da destekleyiciliği temel bir parametre midir? Daha şehirli, dışarı etkileşimine açık sahil bölgelerinde ve büyükşehirlerde hayır çıkması iyi analiz edilmelidir. Kaygılı ve tedirgin olan vatandaşların kazanılması, kaygılarının giderilmesi için kapsayıcı bir politika izlenmeli. Şimdiye kadar izlenen parametrelerde değişiklik ve reform şart. Aksi takdirde 2019 yılında yapılacak seçimlerde başarılı olamayız” dediler.

Eyalet tartışması

Bazı üyeler, kullanılan söylem ve dili eleştirirken, bazıları da Erdoğan’ın danışmanı Şükrü Karatepe’nin sözleriyle başlayan eyalet tartışmasının sonucu olumsuz etkilediği, kararsız olan MHP seçmeninin ‘hayır’a kaymasına neden olduğuna dikkat çekti. Akdeniz ve Ege’de ‘Sistem değişikliği tek adam ve diktatörlüğe yol açacak" kaygısının kırılamadığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu yönde sürdürdüğü propagandaya karşı partinin etkili bir söylem geliştirilemediği, değişikliğin anlatılamadığı değerlendirmesi yapıldı.

Kongre takvimi netleşiyor

Başbakan Yıldırım, teşkilatlara olağan kongre için çalışmalara başlanması talimatı verdi. AKP, belde, ilçe ve il kongrelerinin eylül ayı ya da en geç yıl sonuna kadar tamamlayıp olağan kongreye hazır olmak istiyor. Erdoğan’ın parti üyesi olduktan sonra genel başkanlığa ne zaman karar verirse olağan kongre takviminin de buna göre ayarlanması, 2018 Eylül’ünde yapılacak kongrenin bu yıl sonbaharına ya da 2018 yılının ilkbaharına çekilebileceği kaydediliyor.