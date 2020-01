Kulis: Başbakan "Bahçeli'yle son kez görüşüp taslağa son şeklini vereceğiz, baharda referandum olabilir" dedi

Başbakan Binali Yıldırım'ın AKP teşkilatlarına referandum için çalışmalara başlamaları talimatı verdiği belirtildi. Ankara kulislerinden edinilen bilgilere göre, Yıldırım’ın, “MHP ile büyük oranda uzlaşma sağlandı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra Bahçeli ile bir kez daha görüşerek son şeklini vereceğiz. 5-6 güne kadar teklifi Meclis Başkanlığı’na veririz. Baharda referandum olabilir” diyerek referanduma kadar geçecek sürede AKP teşkilatlarının sıkı durmasını istediğini öğrenildi.

Star'dan Şerife Güzel'in haberine göre, Yıldırım’ın, geçen çarşamba gerçekleştirilen genişletilmiş il başkanları toplantısında, başkanlık sistemine ilişkin anayasa değişikliğiyle ilgili gelinen aşamayı anlatırken, MHP ile büyük oranda uzlaşmanın sağlandığını söylediği belirtildi. "Bazı küçük detaylar kaldı" diyen Yıldırım’ın, partililerden MHP ile görüşme sürecini olumsuz etkileyebilecek açıklama ve yorumlardan kaçınmalarını istediği kaydedildi.

5-6 günde Meclis'te

MHP ile görüşmelerin kısa zamanda sonuçlanacağını umut ettiğini belirten Başbakan Yıldırım’ın, oluşturdukları görüşme zemini çerçevesinde yapılan çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını umut ettiğini ifade ettiği bildirildi. Yıldırım’ın, “Çalışmalar tamamlandıktan sonra Bahçeli ile bir kez daha görüşerek son şeklini vereceğiz. 5-6 güne kadar Meclis’e verebileceğimizi düşünüyorum” dediği bildirildi. Yıldırım’ın, Anayasa paketinin, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasıyla birlikte de Meclis Genel Kurulu’na görüşülmesinin planlandığını belirterek, teşkilatlara bundan sonrası için referandum sürecinin başlayacağı uyarısında bulunduğu kaydedildi. Yıldırım’ın, “Zamanını tam olarak bilemiyoruz, henüz tarih belli değil, ama baharda referandum olabilir. Şimdiden sıkı durun. İyi hazırlanın. Çalışmalarınızı buna göre yapın” talimatı verdiği belirtildi. Yıldırım’ın, paketin 14-15 madde ile sınırlı olduğunu söylediği bildirildi.

CHP'nin de seçim vaadiydi

Başbakan Yıldırım, CHP'nin 18 yaşından küçük yaşta evlilik yaptıkları için tutuklu 3 bin kişinin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla hazırlanan tasarıyı CHP’nin istismar ettiğini söyledi. Yıldırım, Cuma namazını kıldığı Ulus Arslanhane Camisi’nden ayrılırken soruları yanıtladı. Yıldırım, MHP’den anayasa değişikliği taslağıyla ilgili MHP’den cevap gelip gelmediği sorusunu, “Henüz gelmedi ama her an gelebilir” diye yanıtladı. “CHP’den randevu talebiniz olacak mı” sorusuna Yıldırım, “Her zaman, herkese müzakere kapısı açıktır. Ülkeniz geleceği, menfaati için her konuyu görüşürüz. Aynı fikirde olmamız gerekmiyor ama bu, konuşmamıza engel değil” dedi.

Gerçek dışı iftira

CHP’nin “Tacizcilerin cezasız kalacağı iddia edildiğini” öne sürdüğü yasa tasarısının hatırlatılması üzerine Yıldırım, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu, tamamen gerçek dışı bir iftiradır. Olay şudur, yaşı tutmayan, erken yaşta, reşit olmayan yaşta evlenenler var. Çocukları oluyor, baba hapse giriyor. Çocuklar anasıyla yalnız başına kalıyor. Bu şekilde 3 bin aile olduğu tespit edildi. Bir seferliğine bu mağduriyetin giderilmesine yönelik bir çalışmadır.”

Yıldırım, seçim kampanyalarında MHP, CHP ve AK Parti’nin önüne gelen en önemli sorunlardan birinin bu olduğunu ve bunun için tüm partilerin söz verdiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tecavüze af değil"

“Mağduriyetin giderilmesi için yapılan düzenlemeyi CHP, her şeyde olduğu gibi bir ucuz istismar aracı olarak kullanmaya kalktı ama her şey ortada. Bu bir tecavüze af değildir. Tecavüze en ağır cezayı AKP getirdi. 2007’de 8 yıl, 2014’de de 16 yıl ceza getirildi. Ama bu, tecavüzle ilgili bir konu değil. Bundan böyle bu şekilde evlenmeler olursa hiçbir şekilde müsamaha edilmeyecek. Geçmişte bu cezaların varlığından haberdar olmayan, yaşı tutmayanların evlenmesi sonucu aile dağılmış, çocuklar anayla birlikte perişan, baba hapiste. Bir seferliğine mahsus olmak üzere 3 bin ailenin mağduriyeti gideriliyor. Olay bundan ibaret, bunun dışındakiler bildik CHP’nin çarpıtma, saptırmaya yönelik faaliyetlerinden ibaret.”