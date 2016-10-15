Kulis: Başbakan AKP milletvekillerine 'FETÖ'yle ilgili "susun" emri verdi

Başbakan Binali Yıldırım’ın milletvekilleriyle gruplar halinde yaptığı toplantılarda bazı milletvekillerinin, parti içinde Fethullah Gülen cemaati üyelerinin temizlenmesi için erken seçim yapılıp yapılmayacağını sormaları üzerine “Ne seçimi kardeşim? Siz beni dinlemiyor musunuz? Seçim meçim yok” dediği aktarıldı. Yıldırım, parti içinde temizlik yapılmadığı yönünde açıklamalarda bulunan milletvekillerini de uyardığı, "susun" talimatı verdiği iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın kulis haberi şöyle:

Yıldırım sinirlendi

Yıldırım, 21-23 Ekim günlerinde Afyon’da yapılacak kamp öncesinde milletvekilleriyle gruplar halinde yaptığı görüşmeleri tamamladı. Toplantılarda ağırlıklı olarak paralel temizlik operasyonları gündeme geldi. Bir milletvekili, “Erken seçim var mı” diye sordu. Bu soru karşısında sinirlendiği öğrenilen Yıldırım, “Ne seçimi kardeşim, siz beni takip etmiyor musunuz, dinlemiyor musunuz. Bu konuda 3 kez açıklama yaptım, ‘yok’ dedim. Seçim meçim yok” diye konuştu. Aynı milletvekilinin “Parti içinde FETÖ temizliği için seçim yapılacağı söyleniyor” demesi üzerine Yıldırım, “Benim partimde FETÖ’cü bakan, milletvekili yok. Bu iddialar partimize yönelik algı operasyonu. Bu oyuna gelmeyin. Halkın yüzde 93’ü FETÖ ile mücadelemizi destekliyor. Ama bizim içimizden arkadaşlarımızın yaptığı bazı konuşmalar nedeniyle AKP’de FETÖ’cüler çokmuş algısı yaratılıyor. Kimse bu algı operasyonuna malzeme olmasın” diye konuştu.

Toplantıda bazı AKP’li milletvekillerinin cep telefonlarında ByLock sisteminin çıktığı iddiaları gündeme geldi. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, “Bize gelen ByLock listesinde milletvekili ve bakan yok. Bize gelen böyle bir bilgi yok” açıklamasında bulundu. Canikli, Yıldırım’ın önümüzdeki hafta MHP ve CHP liderleriyle görüşmeyi planladığını söyledi.