Kulis | Bakan Nebati, yatırımcılara dışarıdan saldırı olmadığı, ama güven sorunu bulunduğunu söylemiş

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, "Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin yatırımcılarla toplantıda ekonomideki asıl sorunun dış güçlerin saldırısından çok ekonomik politikalara güvensizlikten kaynaklandığını kabul ettiği bildiriliyor. Nebati Merkez Bankası adına faiz teminatı vermiş ama enflasyon ve büyüme kaynağı konusundaki sorular yanıtsız kalmış." bilgisini paylaştı.

Yetkin yazısında, "Türk ekonomisinin dış güçlerin saldırısı nedeniyle krizden çıkamadığı yıllardır Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetinin en önemli söylemiydi. Bu söylem, iç siyasette sorunun hükümetten değil, Batının saldırısından kaynaklandığı propagandasına yarıyor, ama ihtiyaç duyulan dış yatırımların gelmesine yardımcı olmuyordu. İç ve dış yatırımcılar ilk kez 11 Aralık günü yetkili bir ağızdan sorunun dış güçlerin saldırısından değil, ekonomik politikaya duyulan güvensizlikten kaynaklandığını duydu." ifadesini kullandı.

Yetkin şunları kaydetti:

"Toplantıya katılan kaynakların, isim yayınlamamak kaydıyla YetkinReport’a verdiği bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yatırımcılara dışarıdan saldırı olmadığı, ama güven sorunu bulunduğunu söyledi. Nebati bu ifadeyi İstanbul, Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Binasında 11 Aralık saat 13.30’da başlayan ve 7 saat süren toplantıda kullandı. Toplantıya iş dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra, özel ve kamu bankalarının yöneticileri ile aralarında TÜSİAD, TOBB, MÜSİAD, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uluslararası Yatırımcılar Derneğinin (YASED) de bulunduğu kurum temsilcileri katıldı."