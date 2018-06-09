Kulis: Bahçeli'nin 'MHP ile oyun oynamayın' sözleri Tuğrul Türkeş'e yönelikti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önceki gün Kayseri’de AKP milletvekillerine yönelik, “MHP ile oyun oynamaya kalkmayın” sözlerinin perde arkasında ne olduğuna dair kulisler hızlandı. Sözlerin asıl muhatabının uzun yıllar MHP’de genel başkan yardımcılığı görevi yapan ancak daha sonra AKP’ye katılan ve seçimlerde de AKP Ankara Milletvekili adayı olan “Tuğrul Türkeş’in" olduğu belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'yun kulis haberine göre Bahçeli’nin, 24 Haziran’a sayılı günler kala, AKP’nin milletvekili adaylarının, özellikle İç Anadolu Bölgesi’nde, seçmene “MHP ile AKP arasındaki ittifak seçimlerden sonra son bulacak. AKP iktidar olacak ancak MHP yine muhalefete düşecek” şeklindeki propaganda yaptıkları söylentileri üzerine de “sözünü adrese teslim söylediği” ifade ediliyor.

AKP’den oy geçişi

AKP’nin, özellikle İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nin bazı yerlerinde tabanını MHP’ye kaptırdığı ileri sürülüyor. AKP’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu durumun farkında olduğu, Erdoğan’ın milletvekili adaylarına da “MHP ve AKP ayrı tüzel kişiliği olan partiler. Sahada MHP’ye oy kaptırmayın” uyarısını bu nedenle yaptığı vurgulanıyor.

Parti yönetimince, “MHP’nin milletvekili adaylarının özellikle bu bölgelerde yaptıkları seçim çalışmalarında, AKP’nin ‘oy deposu’ ilçe ve köylerinde sıklıkla, seçmenlerden ‘önceki seçimlerde bir haneden AKP’ye giden oyların şimdi yarı yarıya, AKP ve MHP arasında bölüştürüleceğine’ yönelik beyanlarıyla karşılaştıkları” dillendiriliyor. AKP’li seçmenlerden gelen “Bu kez bizim evden Bahçeli’ye de oy var. Hem AKP’ye hem de MHP’ye oy çıkacak” sözlerinden de “AKP’li milletvekili adaylarının rahatsız olduğu” ifade ediliyor.

"İlk işareti Türkeş verdi"

MHP’de, “AKP’li milletvekili adaylarındaki söz konusu rahatsızlığın ilk işaretini partinin Ankara Milletvekili adayı ve eski Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in verdiği” de konuşuluyor. Partide, Türkeş’in bir televizyon kanalında yaptığı “Cumhur İttifakı 24 Haziran seçimlerinden sonra sona erecek. Sayın Bahçeli, ‘Ben Cumhurbaşkanı yardımcısı olmam, hükümete bakan vermem, ben bunları ayıp addederim’ diyerek, 24 Haziran sonrası AKP’nin iktidara yalnız devam edeceğinin işaretini veriyor. Bu da bize gösteriyor ki MHP de münferit olarak yoluna devam edecek” sözlerinin “ittifaka gölge düşürmek amacı taşıdığı” şeklinde yorumlanıyor.

Bahçeli ne demişti?

Bahçeli, önceki gün Kayseri’de yaptığı ‘Bölge İstişare Toplantısı’nda, ilk kez konuşma metninin dışına çıkarak, AKP’li milletvekili adaylarına yönelik “Cumhur İttifakı’nı gölgelemek, dağıtmak, üzerinde oyunlar kurmak, bu vesileyle Yenikapı ruhu ve ittifak hukukunu zedeleyen, özellikle AKP’li milletvekili adayları, kendinize dikkat edin. MHPüzerinde oyun oynamayın” uyarısı yapmıştı.

"Bu ittifakı kolay kurmadık"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan da dün Nevşehir’deki mitinginde Bahçeli’nin açıklamalarına şu sözlerle gönderme yaptı:

“Kardeşlerim bu yola çıkış bir Cumhur İttifakı’dır. Bu c Cumhur İttifakı’nı beraber koruyacağız. Araya tabanda fitne fesat sokmak isteyenlere aman ha fırsat vermeyeceğiz. Bu Cumhur İttifakı kolay kurulmadı. Bununla birlikte sözde milletin ittifakı diye ortaya çıkanlara sandıkta gereken dersi vereceğiz. Biz her insan bir âlemdir diyen Hz. Mevlana’nın gönül sofrasından besleniyoruz. Biz bölüşerek tok oluruz, bölünerek yok oluruz diyen Yunus Emre’nin hikmet pınarından içiyoruz. Bölgemizde fitneyi değil kardeşliği büyüteceğiz. Husumeti değil muhabbeti güçlendireceğiz. Gerilimi değil dayanışmayı arttıracağız. Ben gönül diliyle konuşuyorum.”

‘Evet’i MHP’ye istedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Konya’da düzenlediği mitingde ‘Cumhur İttifakı’ ilan edildiğinden bu yana yaptığı konuşmalardan biraz daha farklı bir çizgi çizdi.

Daha önceki konuşmalarının aksine, ittifak lafını sadece birkaç kez anan Bahçeli, kitleye defalarca “MHP’ye evet demeye hazır mısınız?” diye sordu.

Bahçeli, MHP’nin oylarına dair açıklanan anketlere de tepki gösterdi:

“MHP’inin oy oranlarını düşük göstermek için tedavüle sokulan anketler başarıya ulaşamayacaktır. Milletimizi aldatmaya teşebbüs eden satılık anketçilere sanıyorum iblis bile iğrenecek hale gelmiştir. Bir dedikleri diğerini tutmuyor. MHP anketlere sığmaz, rakamlara girmez, hele hele Türk düşmanlarının tuzağına hiç düşmez.”

Bahçeli, konuşmasında hiç beklemeden “Kandil Dağı’na Türk bayrağı” dikilmesi gerektiğini de istedi.