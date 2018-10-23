Kulis: Bahçeli'nin ittifakı sonlandırmasının temelinde 'AKP-HDP'nin İstanbul flörtü' mü var?

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında AKP ile yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklaması kulislere adeta bomba gibi düştü.

AKP ile MHP arasındaki gerilimin af, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve Danıştay'ın Öğrenci Andı kararıyla birlikte başladığı ve tonun giderek yükseldiği gözlemlenirken; Ankara kulislerinde mevcut ayrılığın perde arkasında iktidar partisinin yerel seçimler öncesinde yaşadığı İstanbul korkusunun yattığı iddia edildi.

Kulislerde, anket alışkanlığı ile bilinen AKP’nin uzun zamandır İstanbul için kötü sonuçlar alındığına dikkat çekilirken; bu sonuçlar nedeniyle gözlerin yeniden Kürt seçmene çevrildiği kaydedildi. AKP'nin, Kürt seçmen olmadan İstanbul’un kazanılamayacağının anlaşıldığı ve yerel seçim ittifakında MHP’den vazgeçildiği, taban düzeyinde HDP ile nabız tuttuğu da kulislerde konuşulanlar arasında.

"Demirtaş ve Kürt siyasetçiler tahliye edilebilir"

Adının yazılmasını istemeyen bir milletvekili, AKP ile HDP arasında henüz çok farkedilmeyen flört olduğunu ifade ederken önümüzdeki günlerde bunun daha belirgin hale gelebileceği iddiasında da bulundu. Kulislerde başta yaklaşık 2 senedir Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve çok sayıda Kürt siyasetçinin cezaevinde tahliye edilebileceği de iddia edildi.