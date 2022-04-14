Kulis: Bahçeli’nin bu uyarılarının adresi, AKP içindeki liberal-muhafazakâr kanada yönelik

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısındaki sözlerinin satır aralarını yazdığı bugünkü yazısında bazı kulis bilgilere yer verdi.

Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı açıklamanın satır aralarındaki ince mesajların “Cumhur İttifakı”na olduğunu ifade eden Erkin, Bahçeli’nin “Önümüzde Türk milleti ve onunla anlam taşıyan Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı için zorlu bir dönem vardır. Bu nedenle: Cılız bir ideolojik destekle, olan biteni hariçten seyretmenin… Anıları kafi görerek geleceğin analizini yapmadan mevcutla meşgul olmanın… Her söylenene inanarak, hiçbir katkı sağlamadan eleştiri üzerine eleştiri yapmanın...Yalnızca heyecandan ibaret bir destek ile sağduyudan uzak macera arayışının…” ifadelerini hatırlattı.

“Ankara kulislerinde bu uyarıların adresi yine AKP içinde ‘NATO ittifakı bünyesinde daha aktif olmalıyız’ diyen ‘liberal-muhafazakar’ kanada yönelik olduğu bilgisine ulaştım” diyen Erkin, Bahçeli’nin şu sözlerinin bu iddiayı desteklediğini söyledi:

“… Türkiye'nin devrede olması, aktif ve çok boyutlu dış politikayla arabuluculuğa soyunması özellikle ABD ve yanında hizalanmış ülkeleri rahatsız etmektedir. ABD tarafından F-16 savaş uçaklarıyla ilgili müspet, fakat genel ve kesinlik içermeyen ifadeler zamanlama itibariyle manidar olup göz boyamaya yöneliktir.”

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