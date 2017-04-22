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Politika

Kulis: Bahçeli, MHP oylarının peşinde; akademisyenlerden araştırma istedi

Bahçeli, MHP tabanının yüzde 80'inin "Hayır" dediği yolundaki yorumlara tepki göstermişti

22 Nisan 2017 12:50

Referandumda MHP tabanının yüzde 80’inin “Hayır” oyu kullandığı eleştirilerine karşılık, partide taban ve tavan olmadığı tezini vurgulayarak ülkücülerin anayasa değişikliğini desteklediğini savunan Devlet Bahçeli yönetimi, seçmen eğilimlerinin sandığa nasıl yansıdığını ölçmek için hem siyasi hem de bilimsel çalışma başlattı. Habertürk'ün MHP kaynaklarına dayandırdığı haberine f edinilen bilgiye göre, referandum sonucunu başarı olarak nitelendiren Genel Başkan Bahçeli, yönetimden referandumun oy analizi ile ilgili ayrıntılı bir rapor istedi. Bahçeli'nin, oyların Türkiye dağılımı, partilerin daha önce aldığı oylar, seçmen tercihlerinin yönü gibi başlıkların da incelenmesi için akademisyenlere çalışma yaptırılması talimatını verdiği belirtildi.

Partilerin 7 Haziran, 1 Kasım genel seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 2010 referandumunda aldıkları sonuçların il ve bölge analizleri ile bunların referandum karşılaştırmasını da kapsayacak raporlarda, hangi parti tabanının nasıl oy verdiği tam olarak tespit edilemese bile genel eğilimlerin ortaya konulabileceği belirtildi.

Tablonun nedenleri

Bahçeli, bu raporlar hazırlanırken aynı zamanda partisinin yönetim kadrolarıyla değerlendirme toplantıları yapacak. Gelecek hafta milletvekilleri ve merkez yönetim kurulu (MYK) ile toplantı düzenlenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi bekleniyor. Her milletvekilinden ve MYK üyesinden bölgesindeki tablonun nedenleri ve sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler alınacak. Farklı disiplinlerden destek alınarak bilimsel analiz yapılması da gündeme geldi. MHP kaynakları, bilimsel analizlerin daha geniş bir değerlendirme ortaya koyabileceğini ve bu analizlerle siyasi raporların birlikte değerlendirileceğini, referandumda seçmenin partilere yönelik mesajlarının daha doğru tespit edilebileceğini vurguladı.

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