Kulis: Bahçeli, Davutoğlu'na Güneydoğu'da OHAL önerisinde bulundu

Ankara kulislerinde, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Güneydoğu'da terör olaylarının yaşandığı bölgelerde olağanüstü hal ilan edilmesini, büyükşehirlerde de güvenlikli "hassas bölgeler" oluşturulmasını istediği ifade edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret ederek Kızılay patlaması ve terörle mücadele konusunda görüş alışverişinde bulundu.

“Moral ziyaretiydi”

Habertürk gazetesinden Saliha Çolak'ın haberine göre, görüşmeye MHP’den Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın katıldı. AKP’den Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Şahin ve Ömer Çelik yer aldı. Bahçeli, görüşmenin ardından partide Başkanlık Divanı’nı topladı. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, başsağlığı dileklerini ilettiklerini söyledi, “Terörle mücadele konusunda desteğimizi ilettik. Bir moral ziyaretiydi” dedi.

Başbakan Davutoğlu görüşmede, randevu talebinin Bahçeli’den gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Davutoğlu, "terörle mücadelede iktidar ve muhalefetiyle ortak hareket etme konusundaki eksiklik"ten yakındı, "siyasetin, siyasetçilerin parti ve görüş farkı gözetmeksizin terör karşısında birlik içinde olmasının terörle mücadelede etkili sonuç almanın olmazsa olmazı olduğunu" söyledi.

Bahçeli ise "sınır ötesi operasyon dahil MHP’nin hükümete terörle mücadelede tam destek vereceğini" dile getirirken, özellikle son dönemde terörün hedefi olan büyükşehirlerde güvenlikli hassas bölgeler oluşturulmasını, "Güneydoğu’da operasyon yapılan bölgelerde de olağanüstü hal ilan" edilmesini istedi.

Bahçeli, sorumluların ve arkasındaki odakların ortaya çıkarılması konusunda hükümetten etkili bir çalışma beklediklerini vurgularken, sürecin uzamamasının en samimi temennileri olduğunu ifade etti. Bahçeli, “Hükümet bu konuda hiçbir zaaf ve ihmale izin vermemelidir. Türkiye’nin milli güvenliği kırmızı alarm vermektedir” dedi.

Bahçeli, 17 Şubat’taki saldırının ardından böyle bir olayın yaşandığını belirterek, bu saldırının arkasındaki hedeflerin derinlemesine analiz edilmesini istedi. Bahçeli, emniyet ve istihbarat zafiyeti olup olmadığının da araştırılmasını talep etti.

Bahçeli, görüşmede "bahar aylarıyla birlikte terörde tırmanış beklentisine de işaret ederken etkili tedbirler alınmasını" istedi; MHP olarak hükümetin yanında olacaklarını vurguladı.

45 dakika sürdü

Başkent’i kana bulayan Kızılay’daki terör saldırısının ardından görüşme talebi MHP Lideri Bahçeli’den geldi. Saat 16.00’da randevu veren Davutoğlu, başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu’na ara vererek Bahçeli’yi Çankaya Köşkü’nde kabul etti. Görüşme 45 dakika sürdü.