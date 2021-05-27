Kulis | "Bahçeli, Ağar ve Eken’e mahkeme yolunu gösterdi"

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; bir taraftan “Bahçeli’nin üstü kapalı bir biçimde Bakan Soylu’ya göndermede bulunduğu” ileri sürülürken edinilen bilgiye göre Bahçeli’nin bu sözlerinin perde arkasında “eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve emekli asker Korkut Eken” bulunuyor. Kulislerde, Sedat Peker’in “Ağar ve Eken üzerinden hükümeti yıpratma amacı güttüğü, bu nedenle de Soylu’nun hedef tahtasına oturtulmak istendiği” savunulurken Bahçeli’nin bu nedenle iki isme “mahkeme yolunu gösterdiği” ifade ediliyor.

İktidar kanadında, 1990’lı yıllarda meydana gelen olaylar üzerinden “bugünün hedef alındığı ve bu iddialar ile 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonları sürecinde olduğu gibi hükümete ve bakanlara yönelik bir tür ‘siyasi komplo kurulmak’ istendiği, Peker’in de videolarla emperyalizmin isteğiyle Türkiye’yi hedef aldığı” ileri sürülürken “Anlaşılan o ki 90’lı yıllardaki iddialar açıklığa kavuşmadığı sürece Türkiye hedef alınmaya devam edecek. Bugün AKP iktidarı hedef alınıyor. Yarın belki başka bir iktidara dış güçler yine bu iddiaları kaşıyarak ülke üzerinde oyunlar kurmaya çalışacak. Bu nedenle o dönemki iddialar için Ağar ve o dönemin tüm failleri mahkemede, adalet önünde yargılanmalı. Ortada bir suç yoksa, iftira varsa zaten ortaya çıkacaktır. En doğru kararı da Türk mahkemeleri verecektir” değerlendirmesi yapılıyor.