Kulis: BAE'den sonra Mısır ve Suudi Arabistan’la da ilişkilerin normalleşmesi yönünde gelişmeler yaşanacak

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü yazısında, Ankara'nın 10 yıldır sıkıntı yaşandığı Arap ülkeleriyle ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin “üst düzey” dediği bir Türk yetkilisinin açıklamalarına yer verdi.

Türk yetkilisinin Türkiye’nin Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirmesinin “Yunanistan’ın kâbusu olacak” dediğini aktaran Acet, şöyle devam etti: “Bu sürecin içinde mesai harcadığı için arka planına da ilk elden vakıf olan bu isme göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nden sonra, yakında Mısır ve Suudi Arabistan’la ilişkilerin normalleşmesi yönünde de yeni gelişmeler karşımıza çıkabilir.

(Özellikle BAE özelinde, o kadar düşmanlık ettikten sonra bu kadar yakınlaşmanın ne kadar doğru olduğu sorusuna aynı isim, Fransa ve Almanya’nın tarihleri boyunca yaşadıkları büyük savaşlardan sonra nasıl barıştıklarını anlatan örneklerle cevap verdi.)”

Türkiye’nin arasının bozulduğu Suudi Arabistan’la, Mısır’la, Birleşik Arap Emirlikleri’yle Yunanistan’ın ilişkilerinin ‘sıkı fıkı’ olduğunu yazan Acet, “Karşılıklı ziyaretler oldu, ortak tatbikatlar yapıldı, askeri işbirliği anlaşmaları imzalandı” dedi.

Erdoğan’ın “Mısır halkını Yunanistan’ın yanına yerleştirmek söz konusu değil. Olması gereken yerde görmek isteriz. Suudi Arabistan’ın Yunanistan ile ortak tatbikata girmesi de bizi üzmüştür. Biz Suudi Arabistan’ı da böyle bir kararda görmek istemezdik. Bunu da görüşeceğiz, bu böyle olmamalıydı diye düşünüyoruz” açıklamasına yer veren Acet, “Erdoğan’ın bu sözleri, söz konusu Arap ülkelerinin Yunanistan ile yakınlaşmasının Ankara’da ürettiği rahatsızlığı yansıtıyordu. Bu durum aynı zamanda, bu ülkelerle ilişkileri yeniden rayına oturtma arayışlarına yönelmenin de temel bir gerekçesini oluşturuyordu.” diye yazdı.

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