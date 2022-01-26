Kulis: BAE, Cumhurbaşkanı kararıyla Koç Holding'e devri iptal edilen Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'na teklif verecek

Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle önce onaylanan ardından gerekçesiz şekilde iptal edilen, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın Koç Holding'e bağlı Tek-Art iştirakine verilmesine ilişkin edindiği bilgileri paylaştı. Ülker, Türkiye'de yatırım için 10 milyar dolar kaynak ayıran Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'yla ilgilendiğini ve konuya yakın bir kaynağından edindiği şu bilgileri aktardı:

" 'Hatırlarsanız Abu Dabi Kalkınma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hassan Al Suwaidi, bu fonun potansiyel gördüğü sektörleri anlatırken liman ve turizm yatırımlarını da söylemişti. Burada Kalamış için bir hazırlık süreci olduğunu duydum. Teklif verecekler diye düşünüyorum dedi.' "

Ülker, söz konusu ihale için bir başka duyumunda, ihalenin TL bazlı olduğu için iptal edildiği yönünde olduğunu söyleyerek "Şöyle ki Koç Holding’in kazandığı Kalamış ihalesinin yapıldığı 7 Ekim 2021’de dolar 8.87 TL idi. Yani kaba bir hesapla 281 milyon dolara mal olmuştu. Eğer dolar üzerinden yapılsaydı 281 milyon doların karşılığı da 3.8 milyar TL. Yani arada 1.3 milyar TL’lik bir değişim fark söz konusu." dedi.

Yazının tamamı için tıklayın