T24 LogoT24 Logo
Spor

Kulis: Aziz Yıldırım'dan PDFK'ya 'Beşiktaş' tepkisi; Fenerbahçe kupadan çekilebilir!

"Fenerbahçe, TFF’nin değişmesi için girişimlere başlayacak. Bu doğrultuda ilk olarak kulüplerden imza toplanacak"

11 Şubat 2017 14:33

PDFK'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ve sonrasında çıkan olaylara karışan kişi ve kuruluşlara verdiği cezalar sarı lacivertli camiada tepkiye yol açtığı belirtildi. İddiaya göre, Aziz Yıldırım ve Fenerbahçeli diğer yöneticiler olağanüstü genel kurulu toplayıp, Türkiye Kupası’ndan çekilme dahil birçok radikal fikri kulüp üyelerinin oyuna sunmayı planlıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, cezaların açıklanmasının ardından Fenerbahçe Kulübü’nde hareketli dakikalar yaşandı. Başkan Aziz Yıldırım hemen kulüp binasına giderek genel sekreter Mahmut Uslu ile durum değerlendirmesi yaptı.

Uslu bu sırada A Spor’a telefonla bağlanıp, "TFF’deki tüm Fenerbahçeliler istifa etmeli” dedi. Ardından, Yıldırım, Uslu ve diğer yöneticiler arasında görüş alışverişi sürdü ve şu fikirler öne çıktı:

"TFF'ye güven tamamen bitti"

"Yıldırım Demirören başkanlığındaki TFF Yönetim Kurulu’na ve kurullarına olan güven tamamen bitti. Sarı lacivertli yöneticiler özellikle de Disiplin ve Tahkim gibi kurulların tarafsızlığını yitirdiği görüşünde. Ayrıca, TFF’nin bütün kurullarında Beşiktaş camiasına yakın isimlerin hakim olduğu savunuluyor.

"Kulüplerden imza toplanacak"

"TFF ve kurullarının sağlıklı kararlar almasının mümkün olmadığına inanan Fenerbahçe yönetimi, TFF’nin değişmesi için girişimlere başlayacak. Bu doğrultuda ilk olarak kulüplerden imza toplanacak.

Genel kurul gündemde

"Fenerbahçe Kulübü Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırma düşüncesi ağırlık kazandı. Bu yapılırsa TFF’ye karşı neler yapılabileceği tartışılacak. Türkiye Kupası’ndan çekilme dahil birçok düşüncenin genel kurul üyelerinin oyuna sunulması gündemde."

"Van Persie'ye özel muamele

"Van Persie’ye Beşiktaş taraftarına dil çıkardığı için 3 maç ceza verilmesine tepki gösteren yöneticiler, “Van Persie’ye görüntülere bakılarak ceza veriliyor. Aynı PFDK, başkasının akreditasyon kartıyla tünele giren Tosic’in görüntülerini dikkate almadı” dediler."

TFF'deki 15 kuruldan sadece 1 kişi istifa etti

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu’nun “TFF’deki tüm Fenerbahçeliler istifa etmeli” sözü sonrasında ilk istifa TFF Dış İlişkiler İcra Kurulu’nda geldi. Kurul üyesi Tuna Akın, görevinden istifa etti. Akın, TFF’nin son dönemde Fenerbahçe aleyhine aldığı adaletsiz kararlar nedeniyle istifa ettiğini bildirdi. Tuna Akın, TFF’deki 15 kurulda görevi bırakan tek isim oldu.

ETİKETLER

FenerbahçeBeşiktaşPDFKcezagenel kurulistifa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24