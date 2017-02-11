Kulis: Aziz Yıldırım'dan PDFK'ya 'Beşiktaş' tepkisi; Fenerbahçe kupadan çekilebilir!

PDFK'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ve sonrasında çıkan olaylara karışan kişi ve kuruluşlara verdiği cezalar sarı lacivertli camiada tepkiye yol açtığı belirtildi. İddiaya göre, Aziz Yıldırım ve Fenerbahçeli diğer yöneticiler olağanüstü genel kurulu toplayıp, Türkiye Kupası’ndan çekilme dahil birçok radikal fikri kulüp üyelerinin oyuna sunmayı planlıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, cezaların açıklanmasının ardından Fenerbahçe Kulübü’nde hareketli dakikalar yaşandı. Başkan Aziz Yıldırım hemen kulüp binasına giderek genel sekreter Mahmut Uslu ile durum değerlendirmesi yaptı.

Uslu bu sırada A Spor’a telefonla bağlanıp, "TFF’deki tüm Fenerbahçeliler istifa etmeli” dedi. Ardından, Yıldırım, Uslu ve diğer yöneticiler arasında görüş alışverişi sürdü ve şu fikirler öne çıktı:

"TFF'ye güven tamamen bitti"

"Yıldırım Demirören başkanlığındaki TFF Yönetim Kurulu’na ve kurullarına olan güven tamamen bitti. Sarı lacivertli yöneticiler özellikle de Disiplin ve Tahkim gibi kurulların tarafsızlığını yitirdiği görüşünde. Ayrıca, TFF’nin bütün kurullarında Beşiktaş camiasına yakın isimlerin hakim olduğu savunuluyor.

"Kulüplerden imza toplanacak"

"TFF ve kurullarının sağlıklı kararlar almasının mümkün olmadığına inanan Fenerbahçe yönetimi, TFF’nin değişmesi için girişimlere başlayacak. Bu doğrultuda ilk olarak kulüplerden imza toplanacak.

Genel kurul gündemde

"Fenerbahçe Kulübü Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırma düşüncesi ağırlık kazandı. Bu yapılırsa TFF’ye karşı neler yapılabileceği tartışılacak. Türkiye Kupası’ndan çekilme dahil birçok düşüncenin genel kurul üyelerinin oyuna sunulması gündemde."

"Van Persie'ye özel muamele

"Van Persie’ye Beşiktaş taraftarına dil çıkardığı için 3 maç ceza verilmesine tepki gösteren yöneticiler, “Van Persie’ye görüntülere bakılarak ceza veriliyor. Aynı PFDK, başkasının akreditasyon kartıyla tünele giren Tosic’in görüntülerini dikkate almadı” dediler."

TFF'deki 15 kuruldan sadece 1 kişi istifa etti

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu’nun “TFF’deki tüm Fenerbahçeliler istifa etmeli” sözü sonrasında ilk istifa TFF Dış İlişkiler İcra Kurulu’nda geldi. Kurul üyesi Tuna Akın, görevinden istifa etti. Akın, TFF’nin son dönemde Fenerbahçe aleyhine aldığı adaletsiz kararlar nedeniyle istifa ettiğini bildirdi. Tuna Akın, TFF’deki 15 kurulda görevi bırakan tek isim oldu.