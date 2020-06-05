Kulis: Ayasofya için talimat veren Erdoğan, "Milletimiz karar vermeli" dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 1934’te Danıştay kararıyla müze yapılan Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesi için talimat verdiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, “Ayasofya cami olarak turistler tarafından ziyaret edilmeye devam edilebilir. Sultanahmet’te olduğu gibi. Buna milletimiz karar vermeli” dedi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, Erdoğan toplantıda, “Bu konuda çok hassas olun” talimatını da vererek, acele edilmemesini, konunun iyi araştırılmasını istedi.

Seçim barajı için komisyon

Siyasi Partiler Yasası ve seçim düzenlemeleri de toplantıda gündeme geldi. Erdoğan, “Bir çalışma yapalım, sonra bu çalışmayı değerlendiririz” derken AKP bu amaçla hemen komisyon kurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçim barajının düşürülmesi önerisi gündeme gelirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 10 seçim barajının sıfıra indirilmesi ile ilgili de öneri yaptığı hatırlatıldı. Muhalefetin de olumlu yaklaştığı bu konuda yeniden bir çalışma yapılabileceği değerlendirildi.

Vekil transferine karşı çalışma

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ayrıca milletvekili transferini kısıtlayacak yeni çalışma ile ilgili de bilgi verildi. Avrupa modelleri incelenerek yapılan çalışmaya göre, partisinden ayrılan, tekrar dönemeyecek ve bağımsız kalabilecek. Transfer milletvekili ile grup kurulamayacak. Toplantıda kurmaylar, Avrupa’da transfer edilen vekillerle grup kurulamadığını, seçimle gelenlerle kurulabildiğini anlattı. Erdoğan da, “Biz siyasi ahlak ile ilgiliyiz. Bu çalışma yapılırken bu konuda hassas olun” dedi.

"Yeni kurulan partilerle de polemiğe girmeyin"

Erdoğan’ın toplantıda ayrıca, “Yeni kurulan partilerle de polemiğe girmeyin” dediği öğrenildi.