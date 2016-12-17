Kulis: Avrupa Konseyi'nde 2004'e dönüş sinyali; Türkiye tekrar denetime alınabilir

Türkiye’deki durumu yerinde incelemek için 21-23 Kasım’da temaslarda bulunan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nden (AKPM) bir heyet, Türkiye’nin 2004’te çıktığı denetim mekanizmasına tekrar alınması yönünde görüş bildirdi. Yaklaşım kabul görürse konu, 23-27 Ocak’ta Strasbourg’daki AKPM Genel Kurulu’na gelecek. Kararın kabulü halinde Türkiye denetim mekanizmasına alınacak. Türkiye, 1996-2004 arasında denetim sürecinde tutulmuş, 2004'te denetimden çıkarılmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Batı'dan gelen eleştirileri değerlendirirken "Eğer Batı birisine diktatör diyorsa benim indimde o iyidir!" demişti:

Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre, Danimarkalı parlamenter Mogens Jensen başkanlığındaki heyet, ‘darbe girişimi sonrasında OHAL ilan edilmesinin ve hükümete verilen yetkilerin haklı olduğu ancak bu yetkilerin çok geniş yorumlandığı ve Türk anayasası ile uluslararası hukukun izin verdiği sınırların ötesine geçildiği’ tespitinde bulundu. Türkiye konusunun AKPM’de acil gündem maddeleri arasında ve 'demokratik kurumların işleyişi' başlığıyla ele alınması görüşü zemin kazanıyor. Yaklaşım kabul görürse konu, 23-27 Ocak’ta Strasbourg’daki AKPM Genel Kurulu’na gelecek. Önerinin Genel Kurul’da üçte iki oy alması halinde Denetim Komisyonu, bir rapor ve karar hazırlayacak. Kararın kabulü halinde Türkiye denetim mekanizmasına alınacak.

Denetim süreci, demokrasisi belirli bir olgunluğa ulaşmamış ya da ciddi zaaflar yaşayan ülkelere uygulanıyor. Türkiye bu yükümlülüklerini kısmen yerine getirmiş ülkeler arasında sayıldığı için denetim sonrası diyalog sürecinde yer alıyor. Türkiye, 1996-2004 arasında denetim sürecinde tutulmuştu.