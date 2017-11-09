Kulis: Atatürk konusunda hassas bir Meclis Başkanı seçilecek

AKP’nin 2019 yılı seçim hazırlıkları kapsamında ‘Atatürk’ açılımlı başlatılan yeni politikasının TBMM Başkanlığı seçimlerine yansıması bekleniyor. Atatürk’e olan yaklaşımı ile bilinen ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile dün (8 Kasım 2017) Beştepe Külliyesi'nde görüşen TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın durumu da bu bakışla kulislerde değerlendiriliyor.

Kahraman’ın yeniden aday olmasında önemli kriterin Atatürk olduğu ifade edilirken, Kahraman dışında belirlenecek yeni adayın bu konusunda hassasiyet taşıyacağı da belirtiliyor. Kulislerde, Erdoğan’ın Kahraman’ın adaylığı konusunda kararı kendisine bıraktığı konuşuluyor.

Kahraman “Biz cumhuriyetten yanayız” demişti

TBMM'nin resmi Twitter hesabından, en son Kahraman'ın, Sultan 5. Mehmed Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu'nun tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamaya yer verilmişti. Kahraman şunları kaydetmişti:

"Tarihi bilirsek geleceğimizi öğrenmiş oluruz. Biz 1299'da ya da 1231'de Ertuğrul Gazi'yle doğmadık. Biz bu topraklarda 1071'den beri varız. Biz Selçuklu'yuz, sadece Osmanlı değiliz.

Biz yeniden saltanat istemiyoruz. Biz cumhuriyetten yanayız. Cumhurun iradesiyle yürüyeceğiz. Tarihi seveceğiz, bütünüyle evelallah hürmet edeceğiz. Ama demokratik cumhuriyet yolunda yürüyeceğiz."

Külliye’de bazı illerin milletvekilleriyle görüşmelere başlayan Erdoğan’ın bu turlarında başkanlık nabzı tutması bekleniyor.