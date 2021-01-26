Kulis: Aşılamada planlar işlerse 15 gün içinde 10 milyon aşı daha gelecek

Kabine toplantısının ardından Koronavirüs kısıtlamalarının bir nebze de olsa gevşetilmesi bekleniyor. Ancak tüm planlar beklenen aşıların gelmesi, hazırlanması ve öncelikli kitlelere yapılmasına göre belirleniyor. Uzmanlar 6.5 milyon doz aşının test edilmesi en 15 gün zaman gerektiğini söylüyor. İkinci parti aşılamayla birlikte şubat ayı sonuna kadar 6 milyon kişinin aşılanmış olması bekleniyor.

Yapılan plan işlerse de 15 gün içinde 10 milyon aşı daha gelecek. Aşılama takvimine göre 20 milyona yakın aşı, ikinci tur aşılanmalar da hesaba katıldığında en fazla 15 milyon kişiye yapılmış olacak.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, 65 yaş üstü, asker, polis ve öğretmenlerin de aralarında olduğu ‘riskli ve hareketli’ 12 milyon kişinin martın ilk haftasına kadar aşılanması durumunda gevşeme kararları daha kolay alınacak.

Verilen bilgiye göre, ikinci dozları yapılacak olan yaklaşık 1 milyon sağlık çalışanı, 8 milyon 65 yaş üstü, 1 milyon emniyet mensubu, 1 milyon TSK mensubu, 1 milyon öğretmenin aşılanmasına öncelik verildiğinde, 12 milyon kişiden oluşan ilk hedef kitlenin aşılanması tamamlanmış olacak.

Hükûmette yapılan değerlendirmelerde ise normalleşmenin önünde farklı iki görüş bulunuyor. Şubat ayının ikinci yarısından itibaren okullar, lokanta ve kafelerin aşama aşama kontrollü olarak açılmasını savunanlarla, mart ayının ikinci yarısına kadar beklenmesi gerektiğini dile getirenler bulunuyor.

Önce aşılanma bitsin: Toplantılarda, kısıtlamaların daha erken kaldırılmasını savunanlar, birinci dalganın sonunda, kontrolsüz açılmanın sonucunu gören okul ve işletme sahiplerinin bundan sonra daha dikkatli olacağı görüşünde. Okulların açılmasının virüsün çocuklar ve gençler aracılığıyla evlere taşınması anlamına geleceği, 65 yaş grubunun aşılanması bitmeden okulların açılmaması gerektiğini belirtenler de bulunuyor.