Kulis: Ankara Putin'in barış mesajını olumlu buldu ama özür ve tazminata karşı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Yunanistan ziyareti sırasında, Türkiye ile ilişkileri yeniden düzeltmek için verdiği ılımlı mesajları Ankara'nın olumlu bulduğu öne sürüldü.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Ankara’da ilgili birimler arasında yapılan değerlendirmede, Putin’in açıklamaları ilk aşamada ilişkilerin yeniden düzeltilmesi için Moskova’dan atılan bir adım olarak görüldü. Konuyla ilgili bugün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklama yapması planlanıyor. Açıklamada Rus uçağının düşürülmesinden sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la geçen yıl Belgrad’ta yaptığı görüşmede dile getirdiği bir “Soruşturma komisyonu kurulması” önerisini bir kez daha hatırlatılması bekleniyor.

"Özür ve tazminat yok"

Ankara’nın gündeminde Putin’in özür dilenmesi ve tazminat ödenmesi talepleri bulunmuyor. Ankara’da bu tutum şöyle gerekçelendirildi:

“Çünkü uçağın düşürülmesinde Türkiye haksız durumda değil. Rus savaş uçağı Türkiye Hava Sahası’nı ihlal ettiğine dair birçok kez uyarılmış ve yanıt alınmamış. Türkiye’nin Suriye’ye ilişkin angajman kullarının değiştiği tüm dünyaya ilan edilmiş. Rus uçağı uluslararası hukuka aykırı şekilde Türkiye Hava Sahası’nı ihlal ediyor. Gereken uyarılar yapılıyor. Uyarılar da dikkate alınmayınca Türkiye kendi hava sahasını koruyor.”

Rusya’nın bir diğer talebi de düşürülen Rus uçağının pilotunu öldürmekle suçlanan Alparslan Çelik’le ilgili. “Savaş silahı” bulundurmaktan yargılanan Çelik’le ilgili yargı sürecine müdahil olmak isteyen Rusya’nın bu talebine ilişkin Ankara’nın Moskova’yla görüşme yapabileceği ileri sürüldü. Putin’in dile getirdiği iki başkent arasındaki görüşmelerin alt düzey diplomatik kanallar aracılığıyla yapılıyor.