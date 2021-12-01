Kulis: Ankara'da siyasetin odaklandığı 3 konu

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Ankara'da siyasetin 3 beklentiye odaklandığını yazdı.

Sarıkaya, bunların pazartesi başlayacak bütçe görüşmelerinde konuşması ile kimin nasıl bir performans sergileyeceği, bazı bakanlıklarda ayrılma ve birleşmelerin olması ve Siyasi Partiler ve Seçim kanunları olduğunu söyledi.

Sarıkaya, "Meclis’te siyaset tam anlamıyla gelecek hafta pazartesi günü yapılacak bütçe görüşmelerine odaklı bir hale gelmiş. Hemen her parti harıl harıl bütçe konuşması için çalışıyordu…" dedi.

"Yakın geleceğe kadar kabinede bakan değişimine odaklanan iktidar kulisinde bu kez milletvekillerinin beklentisi bazı bakanlıklarda ayrılma ve birleşmelerin olması" diyen Sarıkaya, "Buna bağlı olarak da bakanlıklara yeni atamaların yapılabileceğinden söz ediliyor" dedi.

Sarıkaya, seçim kanunu çalışmaları hakkında da, "MHP’deki bakış, 'Sadece oranın yüzde 7’ye indirilmesi ve bir iki madde üzerinde uzlaşı var, bir paket yerine madde düzenlemesi ile gelebilir' noktasında. Dolayısıyla bunun da bugünden yarına olmasına olanak yok, çünkü 6 Aralık’ta başlayıp 17 Aralık’a kadar devam etmesi planlanan Genel Kurul’daki bütçe görüşmelerinin arasına çok önemli olmadıkça bir başka kanun alma olanağı yok" değerlendirmesini yaptı.

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