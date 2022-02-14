Kulis: Altınını finansal sisteme dahil edenlere kredi faizlerinde indirim yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin cumartesi günü açıkladığı yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması kapsamındaki detaylar netleşti.

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in edindiği bilgilere göre finansal sisteme kazandırılan altınlar karşılığında hesap sahibine diğer bankacılık ürünlerinde kredi faiz oranı indirimi gibi çeşitli avantajlar sağlanacak.

Kuyumcu, rafineri ve banka arasında üçlü bir mutabakat ve teyit sistemi oluşturulacak. Bu yeni sistem dışında bir de ek olarak çeyrek hesabı uygulaması devreye girecek. Vatandaşlar kuyumcular üzerinden ziynet, işlenmiş ve hurda gibi fiziki altınlarını sisteme aktaracak ve sistemden çekebilecek

Çeyrek hesabı uygulaması devreye girecek. Vatandaşların darphane üretimi ziynet altın tasarruflarına özel olarak katılım bankaları ve kamu bankalarında doğrudan çeyrek hesabı açması uygulaması 1 Mart'tan itibaren başlatılacak. Örneğin, Vatandaş 10 tane çeyrek altını banka şubesine götürdüğünde açtığı altın hesabının bakiyesini çeyrek altın cinsinden takip edebilecek.

Vatandaşların, fiziki altın teslim ve çekim sürecinde herhangi bir mağduriyet yaşamamasını sağlayacak teknolojik altyapı rafineriler tarafından oluşturulacak, bankalar tarafından da doğrulama altyapılarıyla desteklenecek.

Fiziki olarak çekilebilecek

Vatandaşlar fiziki altınını teslim ettiğinde isterse bankalarda bulunan altın hesaplarına isterse teslim ettiği altının TL karşılığının TL cinsi hesaplarına aktarım yapılmasını talep edebilecek. Aktarım işlemi, anlaşmaya göre kuyumcu veya rafineri tarafından anlık olarak gerçekleştirecek.