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Politika

Kulis: Akşener parti kuruyor; Feyzioğlu da A takımında

Akşener, "Bu ülkeyi kurdun kuşun elinden kurtaracağız" diyerek yeni oluşuma dönük sinyal vermişti

28 Haziran 2017 13:49

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener'in merkez sağda yeni bir parti kurmak için çalışmalara başladığı belirtildi. Kulislerden edinilen bilgilere göre, Akşener’in Ümit Özdağ ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ile anlaştı. Koray Aydın’ın da Akşener’in liderliğindeki partinin A takımında yer alacağı konuşuluyor.

Sözcü gazetesinden Kamil Elibol'un kulis haberi şöyle: 

Olağanüstü tüzük kurultayı davasını MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kazanmasından sonra ne yapacağı merak edilen Meral Akşener, merkez sağda kuracağı yeni parti için önemli adımlar attı.

Akşener'in kendisi gibi Genel Başkan adaylarından Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ile anlaştığı iddiaları siyasi kulislere yansıdı.

Feyzioğlu, partisinden ihraç edilen Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile birlikte ‘hayır' kampanyası yürütmüştü. Feyzioğlu'nun yakın çevresi ise “Başkanın adı bu tür haberlerde hep geçiyor ancak böyle bir düşüncesi yok” bilgisini verdi.

MHP'den gönderilmeyen muhalif adaylardan Koray Aydın'ın da Akşener'in liderliğindeki partinin A takımında olmaya sıcak baktığı konuşuluyor.

Siyaseti MHP'de sürdüreceğini açıklayan Iğdır eski Milletvekili Sinan Oğan ile şehit edilen eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak ise yeni oluşumda yer almayacak.

Akşener en son katıldığı iftar programında, “Bin 200 arkadaşla görüştüm. Yüzde 90'ı yeni bir parti kurulmasını istedi. Bu ülkeyi kurdun kuşun elinden kurtaracağız” diyerek yeni oluşuma dönük sinyal vermişti.

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